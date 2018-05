Atlético-træner ønsker en eksplosiv atmosfære mod Arsenal

Når Atlético Madrid torsdag aften løber på banen til returopgøret i Europa League-semifinalen mod Arsenal, skal der gang i den på stadion.

Sådan sikrer Atlético sig en plads i finalen, mener cheftræner Diego Simeone.

»Vi har brug for positiv energi, og vi har brug for, at stadion eksploderer,« siger han på pressemødet forud for kampen.

»Vi har en kæmpe vilje til at spille os i finalen,« siger Diego Simeone.

Det omvendte opgør endte i sidste uge 1-1 i London, selv om en udvisning til Sime Vrsaljko reducerede Atlético til ti mand efter bare ti minutter.

Kort efter blev Simeone også bortvist, og så lignede det en svær dag på kontoret for det spanske storhold.

Takket være en scoring fra Antoine Griezmann lykkedes det alligevel Atlético Madrid at få et godt udgangspunkt med til returopgøret.

»Vi vil forsøge at være godt organiserede,« siger Simeone.

»Vi vil forsøge at spille meget direkte og levere maksimal intensitet i alle sekunder, fordi vi ved, hvor vigtig hver duel er.«

Hos Arsenal kan det være sidste gang, at Arsène Wenger står i spidsen for klubben i en europæisk kamp.

Wenger stopper efter sæsonen som manager for London-klubben, og han håber på en positiv afslutning på opholdet.

»Når jeg har gjort arbejdet i Arsenal færdigt, må vi se, hvor jeg ender, men jeg vil afslutte den her kærlighedshistorie på en god måde,« siger Wenger.

Wenger har aldrig vundet et europæisk trofæ med Arsenal. Under ham tabte Arsenal Uefa Cup-finalen til Galatasaray i Parken i 2000 og Champions League-finalen mod Barcelona i 2006.

Lykkes det at vinde Europa League, sikrer Arsenal sig samtidig en plads i næste års Champions League.

»Det er en rigtig, rigtig stor kamp for os, for det har stor betydning for Arsenals fremtid, om vi kvalificerer os til Champions League eller ej.«

