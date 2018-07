Astana-træner før holdløb: Uden Sanchez taber vi tid

Det er nærmest uundgåeligt, at Jakob Fuglsangs Astana-hold kommer til at lide under manglen på Luis León Sanchez i mandagens holdtidskørsel i Tour de France.

Sanchez måtte udgå af løbet på søndagens 2. etape, hvor han kom galt af sted og styrtede ved en vejhelle.

»Det er forventeligt, at det koster noget, siger Astana-træner Rune Larsen med tanke på holdløbet, hvor holdet nu skal klare sig med en rytter mindre.«

»Vi prøver i forvejen at finde alle de små marginaler, så når vi piller en af de store motorer fra, så kan vi ikke opveje det ved at sætte nogle hurtigere ringe eller nogle hurtigere hjul på. Det har vi jo allerede gjort,« siger Larsen.

Efter en dårlig præstation i holdløbet i Schweiz Rundt for nylig er der blevet arbejdet intenst med holdkørslen, men med søndagens uheld må der ændres lidt i planerne.

»Luis León Sanchez er en vigtig mand, så det er klart, at vi skal kigge på, om der skal laves nogle småjusteringer.«

»I bund og grund er det et spørgsmål om, at vi skal sætte farten til den gruppe, der er. Når vi mangler et stort lokomotiv, kan det være, at vi skal være lidt mere konservative fra starten.«

»Men vi skal jo også satse. Sådan er det jo også. De andre er altså gode ryttere. Vi har stadig et godt hold,« siger Rune Larsen.

Chefsportsdirektør Dmitriy Fofonov ryster på hovedet over, at Tour-feltet skal køre på veje med masser af forhindringer i form af rundkørsler, vejbump og heller, der altså endte med at koste Sanchez deltagelse i løbet.

»Vi har allerede haft en masse styrt. Det er en farlig rute. Den er helt skør,« siger Fofonov.

/ritzau/