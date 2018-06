Astana-chef om dansk bjergrytter: Han skal vise sit værd

Der er mere end blot sportslig succes på spil for cykelrytteren Jesper Hansen, når han efter planen debuterer i Tour de France senere på sommeren.

Bjergrytterens kontrakt med Astana-holdet udløber nemlig efter denne sæson, og holdledelsen vil se solide præstationer, hvis den skal forlænges.

Hansen er i øjeblikket med i Schweiz Rundt som hjælper for kaptajn Jakob Fuglsang.

»Han skal bevise sit værd her, og det skal han også i Touren, hvor han skal arbejde for Fuglsang,« siger Astanas team manager, Dimitriy Fofonov, til TV2 Sport.

»Derefter diskuterer vi fremtiden, og det afhænger af, hvordan han har gjort det. Sådan er professionel sport. Det er klart, at han skal levere noget. Det er den slags ryttere, vi vil have,« siger han.

27-årige Jesper Hansen er i gang med sin anden sæson på det kasakhiske hold, hvor han primært bliver brugt i etapeløbene.

Sidste år blev han nummer to i Tour of Turkey og i denne sæson noterede han sig for en niendeplads i det stærkt besatte Catalonien Rundt.

Han er klar over, at den kommende tid kan blive afgørende for hans fremtid på holdet.

»Selvfølgelig tænker jeg på, at min kontrakt udløber efter denne sæson. Men der skal laves resultater, før der kommer en ny. Jeg har det godt på Astana, så jeg kunne godt se mig selv blive her,« siger Jesper Hansen til TV2 Sport.

