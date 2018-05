Arsenal-stjerne skal holde mindst et halvt års pause

Der kommer til at gå mindst lidt over et halvt år, før fodboldspilleren Laurent Koscielny kommer til at spille igen.

Det meddeler Arsenals manager, Arsène Wenger, tirsdag på et pressemøde.

»I får ham ikke at se før tidligst i december. Koscielny er helt ødelagt,« siger manageren ifølge BBC.

Laurent Koscielny blev skadet i akillessenen, da Arsenal torsdag i sidste uge røg ud af Europa League i semifinalen efter et 0-1-nederlag ude til spanske Atlético Madrid.

Lørdag meddelte Det Franske Fodboldforbund, at forsvarsstjernens skade var så alvorlig, at han ikke kunne komme i betragtning til Frankrigs trup, der skal spille VM i Rusland denne sommer.

Her er Frankrig i pulje med Danmark, Peru og Australien.

/ritzau/