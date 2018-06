Argentinske trænere oplever stor nedtur ved VM

Fem trænere fra Argentina indledte VM i Rusland for forskellige nationer, og det vidnede umiddelbart om høj kvalitet i det argentinske trænermiljø.

Men indtil videre har VM-slutrunden ikke været nogen succes for de argentinske trænere. Tværtimod.

Tre af trænerne kan allerede gå i gang med at pakke taskerne til hjemrejsen, når den tredje og sidste gruppekamp er spillet.

Argentineren Juan Antonio Pizza, landstræner for Saudi-Arabien, indledte med et 0-5-nederlag til Rusland og tabte dernæst 0-1 til Uruguay. Dermed er Saudi-Arabien færdig ved VM.

Det samme er Egypten, som i samme gruppe A tabte begge sine kampe med argentineren Héctor Cúper som egyptisk landstræner. Det er blevet til nederlag til Uruguay og Rusland.

Ricardo Gareca, argentineren der har ført Peru til landets første VM-deltagelse siden 1982, har også været med til at tabe de to første VM-kampe til henholdsvis Danmark og Frankrig.

Sent torsdag aften kom Jorge Sampaoli, Argentinas landstræner, i modvind, da holdet med stjernen Lionel Messi blev ydmyget med et 0-3-nederlag til Kroatien.

Tidligere i turneringen har VM-finalisten fra 2014 skuffende spillet 1-1 mod Island, og argentinernes håb om at komme i ottendedelsfinalen hænger i en meget tynd tråd.

Endelig er der argentinske José Pékerman, som er landstræner for Colombia, og også han er i problemer efter et 1-2-nederlag i den første gruppekamp til Japan. I den kamp blev Colombia ramt af et tidligt rødt kort.

Af de fem trænere virker især Jorge Sampaoli til at få meget svært ved at beholde sit job efter et eventuelt tidligt VM-farvel for Argentina.

Stillingen i gruppe D Kampe i gruppe D

/ritzau/