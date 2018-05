Antidoping-direktør undrer sig over Simon Kjær

København. For få dage siden var Danmarks landsholdsanfører i fodbold, Simon Kjær, medunderskriver på et brev, der opfordrede Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) til at lade Perus anfører, Paolo Guerrero, spille VM.

Angriberen er ellers blevet idømt 14 måneders karantæne af Den Internationale Sportsdomstol (CAS) efter en positiv test for kokain sidste år.

Brevet, som også er underskrevet af blandt andre anførerne for Perus øvrige modstandere i gruppe C ved VM, Frankrigs Hugo Lloris og Australiens Mile Jedinak, er problematisk.

Det mener Michael Ask, der er direktør i Anti Doping Danmark.

- Regelsættet er sat i verden for at beskytte de ærlige atleter mod de uærlige, og det synes jeg, de ærlige atleter skal bakke op om.

- At gå ud offentligt og underkende systemet er stærkt problematisk, siger Michael Ask til TV2 Sport.

Paolo Guerrero blev testet positiv for kokain i forbindelse med Perus VM-kvalifikationskamp mod Argentina sidste år.

Fifa idømte ham i første omgang en straf på et års karantæne, men senere halverede forbundets appelinstans straffen.

Efter flere appeller endte sagen hos CAS, der tidligere i maj idømte Paolo Guerrero 14 måneders karantæne.

Brevet, som Simon Kjær altså er medunderskriver af, er sendt i samarbejde mellem den internationale spillerforening (Fifpro) samt spillerforeningerne i Frankrig, Australien og Danmark.

En del af argumentationen i brevet gik på, at Paolo Guerrero uvidende skulle have indtaget kokainen via en kop te.

- Det er hårdt, at man som spiller kort før VM kan blive ramt af en urimelighed som den, der har ramt min anførerkollega i Peru.

- Jeg er glad for at vise solidaritet med Paolo på denne måde sammen med mine kolleger i vores VM-pulje. Og jeg er glad for, at Fifpro søger at hjælpe ham.

- Vi støtter alle sammen kampen mod doping i sport, men jeg håber, at fairplay vinder i denne specielle sag, sagde Simon Kjær om sagen til Spillerforeningens hjemmeside.

Anti Doping Danmark-direktør Michael Ask har forståelse for, at spillerne rent følelsesmæssigt ønsker at støtte Paolo Guerrero, og at de har peget på nogle ting i systemet, som de gerne ser ændret.

Michael Ask minder samtidig om, at det er jurister i CAS, der har truffet beslutningen om at udelukke Perus anfører i 14 måneder.

- Derfra og til at gå ud og ligefrem bede om, at en atlet, som er dømt for at snyde, skal have sin straf ophævet, det er meget underligt.

- Det er jo ikke sikkert, at den peruanske kaptajn har fortalt sandheden. Det ved vi ikke noget om, men CAS har altså vurderet og fundet, at 14 måneder er en rimelig sanktion, og det skal man respektere, siger Michael Ask til TV2 Sport.

Fifa har afvist spillernes opfordring med henvisning til, at CAS er idrættens højeste retsinstans.

Danmark møder 16. juni Peru i holdenes første kamp ved VM.

