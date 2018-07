Andy Murray melder afbud til Wimbledon

Wimbledon begynder i den kommende uge, men grand slam-turneringen bliver uden profilen Andy Murray.

Den skotske tennisspiller meddelte søndag på Facebook, at han trækker sig fra den traditionsrige turnering.

»Hej alle. Det er med tungt hjerte, at jeg annoncerer, at jeg trækker mig fra dette års Wimbledon.«

»Jeg har gjort vigtige fremskridt i træning og kampe i de seneste ti dage, men efter lange samtaler med mit team, har vi besluttet, at det er for tidligt i forhold til at genoptræningen at skulle spille kampe, som er bedst af fem sæt.«

»Vi har gjort alt, hvad vi kunne for at blive klar i tide,« skriver Andy Murray blandt andet på Facebook.

Andy Murray ville under normale omstændigheder høre til den lille gruppe af favoritter til at vinde turneringen, men han har stort set været ude af spillet siden Wimbledon i fjor med en hofteskade.

Derfor er Murray langt fra topformen efter sit comeback i juni.

Andy Murray har spillet tre kampe, siden han kom tilbage efter 11 måneders pause.

Da Andy Murray holdt pressemøde lørdag, var han stadig i tvivl om, hvorvidt han ville stille op i den hæderkronede græsturnering.

»Jeg er glad for at være tilbage i kamp, men jeg må se, hvordan jeg har det, når jeg vågner op de næste dage. Jeg må tage det dag for dag og se det som en proces, sagde Murray på sin pressekonference lørdag.«

Andy Murray vandt Wimbledon i 2013 og 2016, og han siger nu farvel til græsset i denne sæson og fokuserer anderledes med det samme.

»Jeg begynder at træne på hard court fra i morgen (mandag, red.), og jeg fortsætter min genoptræning. Jeg ser fra til hard court-sæsonen i USA.«

»Tak for alle beskeder og al støtte. Jeg er glad for endelig at være tilbage og spille efter så lang tid ude,« skriver Murray.