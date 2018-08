Andreas Bube er på toppen inden EM-finale

800-meterløberen Andreas Bube ser lyst på muligheden for at lave et godt resultat i lørdagens EM-finale i Berlin.

Danskeren løb sig videre fra semifinalerne i den femtebedste tid, og i det tætte felt var han kun 0,29 sekunder langsommere end polakken Adam Kszczot, der med tiden 1 minut og 46,11 sekunder løb den hurtigste tid i semifinalen.

Rammer Andreas Bube en god finaledag, kan der være noget stort i vente, siger han til DR.

- Jeg har helt klart ramt toppen af formen lige nu ved dette EM. Jeg føler, jeg er helt klar til finalen. Det kan blive rigtigt godt eller helt forfærdeligt.

- Det handler om at træffe de rigtige valg undervejs, og så må vi se, om jeg har kapaciteten til at lave noget stort, siger Bube.

Han regner med at løbe hurtigere, end han gjorde i sin semifinale.

- Der er helt klart mere i mig. Semifinalen var et relativt langsomt løb, og jeg ved, at hvis jeg havde løbet hurtigt fra starten og havde holdt trykket hele vejen igennem, ville jeg have sat mit sæsonbedste, siger han til DR.

Andreas Bubes personlige rekord er 1 minut og 44,89 sekunder. Kun to deltagere i finalefeltet har en personlig rekord, der er hurtigere end den 31-årige danskers.

Andreas Bube løber på bane nummer et, når finalen begynder lørdag klokken 20.30.

Feltet skal løbe uventet hurtigt, hvis Wilson Kipketers europæiske rekord fra 1997 - tiden 1 minut og 41,11 sekunder - skal stå for fald. Kipketers tid var også verdensrekord i 13 år.

/ritzau/