Andreas Bube bliver nummer seks i hurtig EM-finale

Berlin. Sæsonens bedste tid var ikke nok til, at atletikudøveren Andreas Bube kunne sikre Danmark den første medalje ved EM i Berlin.

Den 31-årige dansker løb i tiden 1 minut og 45,92 sekunder, men der blev løbet meget hurtigt i finalen på 800 meter, og Andreas Bube var ikke i nærheden af at få medalje.

Guldet gik for tredje EM i træk til polakken Adam Kszczot, der løb i tiden 1 minut og 44,59 sekunder.

Andreas Bube vandt i 2012 sølv på 800 meter ved EM udendørs.

To år senere blev han nummer fire på samme distance ved EM, mens det ikke lykkedes for danskeren at komme i finalen ved det seneste EM for to år siden.

Andreas Bube vandt sidste år sølv på 800 meter ved EM indendørs.

/ritzau/