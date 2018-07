Amerikansk topsvømmer får karantæne i dopingsag

Den 12-dobbelte OL-medaljevinder Ryan Lochte er blevet udelukket fra konkurrencesvømning i 14 måneder.

Det skriver det amerikanske antidopingagentur (Usada) i en pressemeddelelse.

Straffen kommer, efter at Lochte i maj i år lagde et billede, hvor han får et drop, ud på de sociale medier.

Det satte gang i en undersøgelse hos Usada, der fandt ud af, at der var tale om et lovligt stof, men at mængden oversteg det tilladte niveau.

Lochte, der har vundet seks OL-guldmedaljer i karrieren, har ifølge Usada accepteret straffen.

Karantænen på de 14 måneder er sat til at begynde 14. maj i år, som var den dag, Lochte fik droppet, og derfor løber den indtil juli næste år.

Det er ikke første gang i karrieren, at den 33-svømmestjerne får karantæne.

Lochte modtog i 2016 en karantæne på ti måneder, fordi han sagde, at han var blevet røvet med en pistol i Brasilien under OL.

Han måtte senere indrømme, at røveriet var en søforklaring, for at dække over at han havde begået hærværk på en tankstation.

/ritzau/