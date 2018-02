Alonsos McLaren-racer mister hjul under Formel 1-træning

Sidste år var en hård omgang at komme igennem for Formel 1-køreren Fernando Alonso.

Den tidligere dobbelte verdensmester havde store problemer med sin McLaren-racer, og Alonso blev blot noteret for 17 point og en 15.-plads i den samlede VM-stilling.

Mandag fik spanieren også en uheldig optakt til den kommende sæson, da han var i aktion på førstedagen af Formel 1-feltets fire træningsdage i Barcelona.

Fernando Alonso havde ikke været i aktion i lang tid, før han fik problemer i et sving og kørte ud i gruset. Undervejs faldt højre baghjul af McLaren-raceren.

Ifølge BBC går der et par timer, før Fernando Alonso kommer ud at køre igen.

McLaren skal først have tjekket bilen grundigt, også for at finde årsagen til, at hjulet faldt af.

Ifølge det britiske medie var Fernando Alonso på vej til at sætte hurtigste omgangstid, da han kørte af banen.

McLaren havde i sidste sæson store problemer med motorerne fra Honda.

I denne sæson har det traditionsrige team skiftet motorleverandør til Renault.

Kevin Magnussen skal ikke i aktion på førstedagen af testkørslerne i Barcelona.

Danskeren skal først køre tirsdag.

Mandag er det Romain Grosjean, der kører for Haas-teamet.

Sæsonens første Formel 1-grandprix bliver kørt 25. marts i Melbourne.

