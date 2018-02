Agüero scorede fire gange mod Schmeichel i Citys storsejr

Manchester Citys soloridt i toppen af Premier League fortsatte lørdag aften.

Hjemme mod Kasper Schmeichel og Leicester havde City ikke de store problemer med at hente tre point.

Det blev til 5-1, og det var Citys 23. Premier League-sejr i sæsonen. Sergio Agüero var den helt store oplevelse, mens Schmeichel lavede en stor fejl undervejs.

Raheem Sterling slog til allerede efter tre minutter af kampen. Et kraftfuldt indlæg fra Kevin De Bruyne endte i fødderne på Sterling, der fra tæt hold scorede til 1-0.

Midtvejs i første halvleg gik det imidlertid galt for hjemmeholdet.

Jamie Vardy viste atter prøver på sit angrebsinstinkt, da han opsnappede en fejlaflevering fra City og resolut sparkede den fladt i nettet.

Så lignede det pludselig en halvsløj runde for City, men holdets topscorer, Sergio Agüero, ville det anderledes.

Argentineren satte nemt foden på et fladt indlæg fra De Bruyne tre minutter inde i anden halvleg. Leicester-forsvaret så tøvende ud i situationen, og så var City på 2-1.

Agüeros show fortsatte få minutter senere, da han efter et hurtigt træk smækkede bolden under Schmeichel og ind i nettet bag den danske landsholdskeeper til 3-1.

Schmeichel havde ikke den bedste dag på kontoret, og med 13 minutter igen var en dårlig aflevering fra målmanden den direkte årsag til, at Agüero kunne fejre et hattrick.

Agüero var også manden bag Citys femte og kampens sidste mål. Han satte punktum ved at hamre den i kassen via overliggeren med et skud uden for feltet.

Efter nederlaget til Liverpool i midten af januar har City nu vundet tre kampe og spillet en kamp uafgjort i Premier League.

Holdet har kurs mod det engelske mesterskab. Der er nu 16 point ned til Manchester United på andenpladsen. United har dog en kamp i hånden.

Leicester ligger på ottendepladsen med 35 point efter 27 runder.

Holdet kan glæde sig over, at offensivprofilen Riyad Mahrez kom på banen med en lille halv time igen.

Mahrez er ellers blevet væk fra Leicester-træningen på det seneste. Angiveligt fordi et skifte til Manchester City ikke blev gennemført i januars transfervindue.

/ritzau/