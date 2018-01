Agüero reddede Manchester City fra remis mod underdog

Bristol City fra Englands næstbedste række var på vej mod endnu et stort resultat i det første af to semifinaleopgør mod Manchester City i Liga Cuppen, men et mål i tillægstiden sikrede favoritterne sejren.

Sergio Agüero scorede på hovedstød kort før tid og gav Pep Guardiolas Premier League-førerhold sejren på 2-1 inden returkampen på udebane.

I kvartfinalen sendte undertippede Bristol City en anden mastodont, Manchester United, ud med en sejr på 2-1.

Bristol City var overraskende godt med i første halvleg tirsdag aften, hvor holdet flere gange formåede at rive rundt i Manchester Citys defensiv.

Hverken John Stones eller Eliaquim Mangala i det centrale forsvar leverede præstationer, som bør have fået manager Pep Guardiola til at øge tilliden til de to.

De kom gang på gang på dybt vand, og kort før pausen kostede de to en overraskende Bristol-føring.

Mangala tabte bolden, og Stones begik straffespark med en klodset, glidende tackling på den efterfølgende stikning.

Fra de 11 meter satte Bobby Reid den overraskende pauseføring ind.

City-spillerne lignede efter pausen en flok, der havde fået en gedigen opsang af Guardiola.

Gæsterne blev sat under voldsomt pres, og efter ti minutter kunne Kevin De Bruyne banke udligningen ind efter en aflevering skråt tilbage i feltet fra Raheem Sterling.

Manchester City fortsatte det store pres mod Bristol-målet, men trods flere store chancer kom målene ikke.

1-1 var resultatet, da de to hold gik ind i tillægstiden, men så dukkede indskiftede Sergio Agüero op.

Tæt under mål fik han et frit hovedstød, og så snuppede favoritterne sejren.

Returkampen spilles 23. januar.

Den anden semifinale er et opgør mellem London-rivalerne Chelsea og Arsenal.

/ritzau/