Æv! Australien udligner på straffe efter ny VAR-dom

Efter 1-0-åbningssejren ved VM over Peru står Danmark nu over for Australien i anden spillerunde i gruppe C.

Danmark kan med en sejr over Australien spille sig meget tæt på en plads i ottendedelsfinalen ved VM i Rusland. Men australierne viste tænder i deres første kamp mod storfavoritten Frankrig, som vandt 2-1. Nederlaget betyder, at Australien skal have point i kampen mod Danmark for at bevare håbet om overlevelse ved VM.

