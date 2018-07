Aarhus-kirke holder AGF-andagt med slagsang og salmer

Aarhus. Inden fodboldklubben AGF spiller sæsonens første hjemmebanekamp i næste weekend, vil der være en andagt tilegnet holdet i Sankt Lukas Kirke i Aarhus.

I forbindelse med andagten vil kirken blive pyntet i AGF's blå og hvide farver, og et kor vil synge en kendt AGF-slagsang med en tekst, der er mere egnet til kirken end de, der normalt bliver sunget på lægterne.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Det er klubben, der er gået sammen med kirken om arrangementet.

Sognepræst Henrik E. Hansen vil prædike over samme slagsang. Og efter velsignelsen vil orglet spille Johann Strauss "Radetzkymarch", der lyder på Aarhus Stadion, når hjemmeholdet scorer, skriver Kristeligt Dagblad.

Forstander på Rønshoved Højskole Thue Kjærhus mener ikke, at fodbold hører til i kirken.

- (...) Jeg ville helt sikker gå ind for, at kirke og kristendom kunne blive integreret, hvis det foregik på stadion for eksempel. Men jeg synes, at det er lidt for poppet, at man pynter kirken i fodboldfarver og synger slagsange derinde, siger Thue Kjærhus til avisen.

Tidligere biskop over Aarhus Stift Kjeld Holm er AGF-tilhænger og havde gerne deltaget i andagten, hvis han ikke var bortrejst næste weekend.

Han er overbevist om, at præsten vil gøre det på en ordentligt måde.

- Der har været ting i kirken, der har været betydeligt mere pjattede og overfladiske end dette.

- AGF's sæsonåbning er en festlig dag i hele byen, og det er da positivt, at klubben gerne vil markere det i kirken, hvor man kan synge fornuftige salmer og få et fornuftigt kirkeligt perspektiv på det, siger Kjeld Holm til Kristeligt Dagblad.

Sognepræst Henrik E. Hansen forstår folks skepsis, men siger til avisen, at man "bør vente med at udtale sig, til man har hørt, hvad jeg rent faktisk vil sige til arrangementet".

/ritzau/