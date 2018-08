Aarhus-færger kan skvulpe VM-sejlere i vandet

Aarhus. Når VM i sejlsport torsdag går i gang i Aarhus, vil sejlerne indimellem kunne mærke bølgerne fra færgetrafikken.

Dagen igennem skal Molslinjen ind og ud ad havnen, og færgerne vil derfor starte bølger, der kan få VM-sejlerne til at kæntre.

Det vurderer Ida Marie Baad og Marie Thusgaard, der er blandt medaljekandidaterne i 49erFX.

- Bølgen fra Molslinjen gør, at man vipper lidt ekstra i båden.

- Hvis man ikke koncentrerer sig, så er det en bølge, som man godt kan komme til at kæntre i, siger Ida Marie Baad.

Hun vurderer dog, at det nok skal blæse lidt mere, end det har gjort de seneste uger, hvis bølgerne fra færgetrafikken skal overraske nogen af VM-sejlerne.

Duoen er vant til at træne i Aarhusbugten, så de har et godt kendskab til bølgerne fra Molslinjen. I perioder på dagen kommer der en færge ind eller ud af havnen hver halve time.

De to danskere forventer dog ikke, at deres viden er noget, der vil give dem en fordel.

- Det er nok okay for os at vide, at Molslinjebølgerne kommer, men det er ikke noget, vi kan bruge til så meget.

- Vi ved dog, hvornår der kommer en bølge, der er træls, siger Marie Thusgaard.

- Vi bliver nok ikke lige så overrasket som andre. Men mange af vores konkurrenter har trænet i Aarhus i et par måneder, så de har godt set, at bølgen kommer, tilføjer Ida Marie Baad.

Den danske duo er blandt tre danske medaljekandidater i 49erFX, hvor Danmark også råder over de regerende verdensmestre Jena Mai Hansen og Katja Salskov-Iversen. Derudover kan Anne-Julie Schütt og Iben Nielsby også blande sig i toppen.

VM foregår fra 2. til 12. august. I alt skal der kæmpes om medaljer i 12 klasser, og det forventes, at op mod 400.000 tilskuere vil gæste havnen i Aarhus under VM-dagene.

Efter en stribe indledende sejladser bliver VM-medaljerne uddelt 9. til 12. august.

/ritzau/