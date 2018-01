Åge Hareide går travlt forår i møde før VM

Der er næsten et halvt år til VM i fodbold, men landstræner Åge Hareide har langt fra tid til bare at samle kræfter forud for sommerens største sportsbegivenhed.

Selv om A-landsholdet først samles 19. marts og igen fra slutningen af maj, er Hareides forårskalender propfuld.

»VM er på mange måder meget tæt på. Der er meget, jeg og min stab skal nå. Det er hårdt arbejde, men der er kun solskinsdage, for det er fantastisk at kunne se frem mod VM,« siger landstræneren.

Hareide rejser lørdag eftermiddag med et kombineret liga- og U21-landshold til Abu Dhabi på ti dages træningslejr. Her har spillerne flere daglige træningspas og kampe mod Sverige og Jordan til at spille sig ind i VM-varmen.

»Det er bare en lille del af forberedelserne til VM. Jeg har en lang liste med ting, jeg skal nå, for at vi kan få de bedste vilkår for at præstere i Rusland,« siger Åge Hareide.

Der er blandt andet en hel del praktiske forhold, der skal på plads, inden holdet rejser til VM-lejren i Anapa ved Sortehavet.

»Der skal være styr på staben omkring holdet, rejsetider, forplejning, hotelsenge, træningsbaner, styrkerumsfaciliteter og alle sådan nogle ting. Det er de små detaljer, som flytter procenter.«

»Alting går igennem mig, og jeg skal godkende det. Jeg vil vide alt, og det er vigtigt, for ellers kan man ikke rette på noget til en anden gang,« siger Åge Hareide.

I tillæg venter et omfattende arbejde med at sikre, at det bliver de 23 helt rigtige spillere, som kommer med til VM.

»Man skal ramme den rigtige sociale kemi mellem spillerne, når de skal være sammen i mindst en måned,« siger Hareide.

Efter ligalandsholdsturen skal han sammen med Jon Dahl Tomasson bruge februar på at besøge alle landsholdsspillerne i deres europæiske klubber.

»Vi skal have samtaler med hver enkelt spiller og med deres trænere i klubberne, så vi får det bedst mulige overblik, før vi udtager dem.«

»Vi vil vise dem ting fra vores landskampe, som de kan tænke over. Vi kommer til at tage klip med til alle spillerne - både positive klip, og noget som skal korrigeres rent taktisk,« siger landstræneren.

Når kalenderen siger maj, og VM-truppen skal på plads, bliver fysikken et vigtigt parameter for spillerne på de yderste mandater. Hvem er træt efter en lang sæson, og hvem er på vej mod topformen?

»Vi skal have en oversigt over spillernes fysiske tilstand. Det er det vigtigste i forhold til VM-udtagelsen i maj. Det handler om skader, skadesforløb, potentielle skader, og hvordan deres kroppe ser ud,« siger Åge Hareide.

Han skal også nå at blive ekspert i VM-modstanderne Frankrig, Peru og Australien.

»Vi skal vide alt om deres styrker og svagheder, og hvor der rent taktisk kan opstå rum til vores spillere. Vi skal være trygge ved, at vi ved alt, så vi kan give spillerne de bedste instruktioner. Det er meget omfattende, og vores analytiker (Mounir Akhiat, red.) får travlt,« siger Åge Hareide.

Ud over ligalandskampene spilles der to testkampe under samlingen i marts. Planen er, at der også spilles to testkampe kort inden afrejsen til VM-lejren.

/ritzau/