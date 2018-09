AaB og Vejle delte point i traditionsrigt opgør

Det blev til et point til hver mandag aften i Aalborg, da AaB og Vejle spillede 1-1 i det traditionsrige opgør mellem to af Danmarks ældste klubber.

Indledningsvis var hjemmeholdet mest på bolden, hvor gæsterne fra Vejle stod dybt i banen og opsøgte i stedet kontramuligheder.

Dog havde begge mandskaber mange boldtab, hvilket betød, at de helt store tilbud udeblev.

Det var dog alligevel klart hjemmeholdet, der lykkedes bedst. Gæsterne havde særligt svært ved at dæmme op for nordjydernes spil over kanterne.

Her var især Jakob Ahlmann undervejs i første halvleg, hvor han slog flere kompetente indlæg. Dog manglede hjemmeholdet den sidste skarphed i situationerne.

Det gjorde AaB dog ikke efter 39 minutter. Magnus Christensen opsnappede bolden og på fornem vis sendte midtbanekollegaen Rasmus Thellufsen alene igennem.

Her svigtede den unge kantspiller ikke, og han fik derfor nettet til at blafre for anden superligakamp i træk. Dermed kunne hjemmeholdet fortjent gå til pause med en 1-0-føring.

Det tvang Vejle fremad banen, og allerede fem minutter inde i anden halvleg gav det pote.

Allan Sousa slog en perfekt frisparksbold ind i panden på Mads Greve. Den mulighed forpassede forsvarsspilleren ikke, og tæt under mål sendte han Vejle på 1-1.

Den tidlige scoring i anden halvleg betød, at halvlegen startede rodet.

Alligevel lykkedes det hjemmeholdet at sætte et pres ind til sidst. Her ramte holdet træværket to gange, men bolden ville ikke ind.

Derfor endte opgøret 1-1. Det efterlader AaB på Superligaens tredjeplads med 15 point for 9 kampe.

Vejle har derfor ikke vundet i 8 Superligakampe træk. Det betyder, at Vejle står noteret for 8 point på Superligaens 12.-plads.

/ritzau/