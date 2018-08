AaB misser førstepladsen efter uafgjort i Horsens

Horsens. AaB forpassede mandag aften muligheden for at erobre Superligaens førsteplads, da det kun blev til 0-0 ude mod AC Horsens.

AaB var ellers spildominerende, men nordjyderne formåede ikke at score på deres chancer, og derfor udnyttede de ikke, at FCK smed point ude mod AGF søndag eftermiddag.

Udeholdet stillede med otte spillere af egen avl, mens hjemmeholdet stillede op uden en angriber på banen, og det var sidstnævnte faktum, der var mest tydeligt kampen igennem.

Positivt for Horsens var det dog, at det lykkedes holdet for første gang i 20 Superliga-kampe at holde nullet.

Med resultatet er Horsens at finde på 12.-pladsen med seks point for seks kampe, mens AaB er på andenpladsen med 13 point. FCK har også 13 point på førstepladsen.

AaB startede stærkt mod Horsens, og efter seks minutter var Wessam Abou Ali tæt på, da han sendte et flot langskud afsted, der sneg sig lige over Horsens-målet.

Horsens havde mere end svært ved at skabe noget, og når det endelig begyndte at ligne noget, så var der ikke nok spillere med fremme til at true AaB-forsvaret.

Det var derfor på en måde naturligt, at Horsens' største mulighed kom, da AaBs Jakob Blåbjerg var tæt på at lave selvmål efter 27 minutter, men heldigvis for ham gik bolden akkurat ikke i mål.

Kort efter burde AaB have bragt sig foran, men Matej Dejac diskede op med en fin redning i Horsens-målet, og derfor gik de to hold til pause ved stillingen 0-0.

Anden halvleg fortsatte, hvor første halvleg slap. Det var bestemt ikke kønt, og der var langt mellem chancerne.

Kampen savnede et mål for at få lukket op for tingene, og det skulle også være kommet efter 63 minutter, da AaBs Rasmus Thellufsen modtog bolden i feltet, men sparkede den over mål.

Horsens spillede ikke meget frem ad banen, men efter 74 minutter fik Mikkel Qvist en god mulighed i AaB-feltet, men hans afslutning gik forbi mål.

Tættere på kom de to hold ikke, og det endte derfor 0-0 i Horsens.

