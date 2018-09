AaB knuser Hobro i nordjysk duel

AaB hentede sin første sejr siden august måned, da holdet i et ensidigt opgør søndag vandt med 5-0 på udebane over Hobro i et nordjysk lokalopgør, der bar præg af kvalitetsforskel på de to hold.

Med sejren holder gæsterne fast i toppen af rækken, da de på tredjepladsen har 18 point. Værre ser det ud for Hobro, der fortsat er i bunden af ligaen med seks point.

Indledningen af opgøret bar ellers præg af to hold, der har kæmpet med at få scoret mål.

Offensivt manglede kampen kvalitet, og selv om gæsterne fra AaB kom bedst ud til kampen, og fik sat sig på opgøret, så manglede de store muligheder i første halvlegs begyndelse.

Derfor faldt den første store mulighed først efter 31 minutters spil. Et hjørnespark skabte problemer for hjemmeholdets målmand Jesper Rask.

Han tabte bolden, og gæsternes forsvarsspiller Kasper Pedersen kunne let score til 1-0 til AaB.

Målet fik rykket Hobro længere frem på banen, og det skabte gode omstillingsmuligheder for gæsterne.

Derfor var det heller ikke ufortjent, at AaB's Kasper Kusk kort før pausefløjtet kunne servere bolden for angriberen Tom van Weert, der fik dirigeret bolden i nettet til en føring på 2-0 til gæsterne.

Anden halvleg åbnede med gæsterne i fuld kontrol over begivenhederne. Et par store muligheder i halvlegens åbning vidnede om et gæstende mandskab, der ville afgøre kampen hurtigt, og som havde fået offensiv selvtillid.

Efter 59 minutter ramte en dødbold fra AaB hjemmeholdets Danny Olsen og ændrede retning. Det snød målmand Jesper Rask, og bolden strøg lige akkurat i mål til 3-0 til gæsterne.

Gæsterne var dog ikke færdige med målscoringen. Efter 66 minutter trykkede Tom van Weert af på kanten af feltet og sendte smukt bolden i nettet til en føring på 4-0.

Bare minutter efter var gæsterne atter på spil. Denne gang var det Lucas Andersen, der blev spillet fri i feltet. Han rundede let Jesper Rask og satte bolden i nettet til 5-0.

Gæsterne dominerede totalt kampen, og Hobro kunne ikke skabe et modsvar til gæsternes sprudlende offensiv, der satte en tyk streg under forskellen på de to mandskabers placering i Superligaen.

I næste spillerunde møder Hobro på udebane FC Midtjylland, mens AaB hjemme tager imod OB.

/ritzau/