AaB henter Lucas Andersen hjem på lejeaftale

Halvandet døgn før transfervinduets lukning har AaB forstærket offensiven med kreatøren Lucas Andersen, som vender hjem efter seks år i udlandet.

Den 23-årige nordjyde er blevet lejet i schweiziske Grasshoppers resten af sæsonen. Går lejeopholdet godt, har AaB sikret sig en købsklausul, så den nordjyske klub kan hente Andersen på en permanent kontrakt.

Det skriver AaB på sin hjemmeside.

Nordjyderne solgte Lucas Andersen i sommeren 2012, men opholdet i udlandet er ikke blevet så stor en succes som håbet, og derfor vender han nu retur, siger AaB's sportsdirektør Allan Gaarde.

- At få Lucas hjem til AaB og Aalborg er et kæmpe scoop for os. Lucas' personlighed og kreative evner på banen er velkendte for os, og så har det også været en afgørende faktor i processen, at Lucas har haft et inderligt ønske om at vende tilbage til AaB.

- Med Lucas får vi en spilintelligent og gennembrudsstærk profil, der kan dække de fleste offensive positioner på holdet, ligesom Lucas sin unge alder til trods også kommer med masser af erfaring på højt europæisk niveau, siger Allan Gaarde.

Lucas Andersen har spillet tre kampe for Danmarks A-landshold. Han håber at kunne få spilleglæden tilbage i hjembyen.

- Selv om jeg har haft en god tid i Grasshoppers, så har jeg gjort mig overvejelser omkring, at jeg for alvor trænger til at genfinde spilleglæden.

- Det ved jeg, at jeg kan herhjemme i AaB og Aalborg, og derfor har jeg overhovedet ikke haft andre klubber i tankerne, siger den nye AaB-spiller, som får 10-tallet på ryggen.

/ritzau/