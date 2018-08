AaB er tæt på Pohl-salg: Erstatning hentes i udlandet

Aalborg. Fraværet af Jannik Pohl i AaB's trup i mandagens 0-1 nederlag på hjemmebane til Esbjerg satte straks gang i spekulationerne om en transfer.

Sportsdirektør Allan Gaarde bekræfter, at klubben er tæt på et salg af den 22-årige angriber til en udenlandsk klub.

Samtidig konfirmerer AaB-bossen, at klubben er tæt på at hente en erstatning uden for landets grænser, men ønsker ikke at uddybe yderligere om den mulige tilføjelse, før der er noget endeligt på plads.

Dog kan nordjyderne ifølge Allan Gaarde se frem til en tilfredsstillende erstatning for Jannik Pohl.

- Jeg tror, at den her rokade bliver et match af interesse. Så det skal løses i løbet af de næste par døgn, og jeg tror, det er godt for både Jannik og AaB, siger sportsdirektøren.

Dermed er både Jannik Pohl og den peruanske offensivspiller Edison Flores på vej ud ad den nordjyske svingdør.

Gaarde erstatter nødvendigvis ikke dem begge, så længe at truppen er stærkere, end da AaB trådte ind i transfervinduet.

- Forhåbentlig har vi en stærkere trup, når vi lukker vinduet fredag. Så kan jeg sådan set ikke sige, om det bliver en eller to tilgange, siger sportsdirektøren.

Cheftræner Morten Wieghorst ønsker ikke at kommentere den konkrete erstatning for Jannik Pohl.

Dog understreger han, at klubbens vigtigste gøremål er at lukke aftalen med en direkte erstatning, hvis Jannik Pohl som ventet bliver solgt.

- Hvis Jannik sælges, så kommer vi til at hente en erstatning, og det er det vigtigste lige nu, siger cheftræneren.

Wieghorst bekræfter også, at der er navne på blokken til mere end en offensiv tilgang, men han ved endnu ikke, om det bliver relevant.

22-årige Jannik Pohl har scoret 11 mål i 64 superligakampe for AaB.

/ritzau/