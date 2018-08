AaB bytter angribere med hollandske Groningen

AaB sælger angriberen Jannik Pohl til den hollandske klub Groningen og køber i samme ombæring Tom van Weert, der ligeledes spiller i angrebet, i samme klub.

Det oplyser AaB i en børsmeddelelse.

Overgangsbeløbene for de to spillere lader til at være nogenlunde ens. Den nordjyske klub skriver således, at salget af Pohl og købet af van Weert ikke påvirker resultatforventninger for regnskabsåret 2018.

AaB forventer dermed stadig et underskud på mellem 18 og 28 millioner.

22-årige Jannik Pohl har spillet for nordjyderne siden 2015 og er noteret for 76 kampe og 15 mål.

Tom van Weert, der er 28 år gammel, forlader for første gang i sin professionelle karriere i hjemlandet efter tidligere at have spillet for Excelsior og Den Bosch.

/ritzau/