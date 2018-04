35-årig norsk OL-helt snupper en alpin sæson mere

De norske skifans får mulighed for at juble videre over nationens veteran Aksel Lund Svindal.

Den 35-årige alpine skiløber fortsætter således karrieren, og han er en del af det norske World Cup-hold i 2018/19-sæsonen.

Det oplyser Claus Ryste, der er sportschef for holdet, ifølge NTB. Det har ellers været usikkert, om Svindal ville stoppe karrieren på grund af vedvarende knæproblemer.

»Aksel er en fantastisk fyr og en vældig god skiløber. Han har bidraget på det norske hold i mange år, og det er strålende, at han fortsætter,« siger Claus Ryste til det norske medie Nettavisen.

Aksel Lund Svindal vandt i den forgangne sæson tre World Cup-løb, da han sejrede to gange i styrtløb og en gang i super-G.

Sæsonens helt store højdepunkt kom ved vinter-OL i Pyeongchang i februar.

Her blev Svindal Norges første olympiske mester nogensinde i styrtløb, som typisk regnes for at være kongedisciplinen.

Veteranen sejrede foran sin landsmand, ven og træningsmakker Kjetil Jansrud, der med sølvmedalje sørgede for dobbelt norsk triumf.

Aksel Lund Svindal har i karrieren vundet 35 World Cup-løb i alt.

Han har siden 2006 hentet 11 World Cup-titler i alpint skiløb.