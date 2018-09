21-årig speedwaykører er i kunstig koma efter styrt

Grindsted. Den danske juniorspeedwaykører Martin Steen Hansen var ude for et alvorligt styrt under en træning i Grindsted lørdag.

Det oplyser hans team på Facebook.

- Martin var så uheldig at styrte ved dagens træning. Desværre kunne det være bedre, lyder det i beskeden.

Det er endnu uvist, hvordan ulykken skete, men den 21-årige speedwaykører havde pådraget sig alvorlige kvæstelser, da han ankom til sygehuset i Odense.

- Han ligger lige nu i kunstig koma, da der er et par mindre blødninger i hjernen. Derudover har han fået fire brud i ryggen, skriver teamet bag den unge speedwaykører på Facebook.

- Vi vil gerne takke alle jer, der kæmpede en kamp efter uheldet i dag på banen i Grindsted. Vi håber, at vi får gode nyheder i morgen, tilføjes det.

Læger vælger ofte efter alvorlige ulykker at lægge patienter i kunstig koma.

Det giver hjernen fred til at komme sig efter skaderne uden risiko for, at patienten vågner for tidligt.

Hvis patienten vågner for tidligt, skal hjernen nemlig bruge ressourcer på sanseindtryk, tanker og muskelbevægelser.

Det kan forlænge helingsprocessen og i nogle tilfælde helt forhindre, at hjernen kommer sig efter skaderne.

Martin Steen Hansen er tilknyttet klubben Holsted Speedway Klub, der også har den danske eksverdensmester Nicki Pedersen i stalden.

/ritzau/