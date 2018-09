12 danskere er klar til ungdoms-OL i Argentina

12 danske atleter vil være til stede, når den olympiske ild 6. oktober bliver tændt i den argentinske by Buenos Aires for at markere åbningen af det tredje ungdoms-OL.

Det skriver Danmarks Idrætsforbund i en pressemeddelelse.

De danske atleter er mellem 15 og 18 år og stiller op i otte forskellige idrætsgrene.

»Som altid til de olympiske events går danske atleter på banen for at vinde. Men modsat de voksnes OL, så er det ikke medaljer, der er målet med den danske deltagelse,« siger chef de mission for det danske OL-hold Mikkel Sansone Øhrgaard i pressemeddelelsen.

»De er primært med for at lære og for at få motivation til at ville endnu mere på den sportslige scene i fremtiden.«

På det danske hold finder man blandt andre den 17-årige golfspiller Nicolai Højgaard. Han var for nylig med til at vinde VM i holdgolf for amatører.

Stephanie Grundsøe, der er dobbelt VM-sølvvinder i skydning for hold på seniorniveau, stiller ligeledes op. Det samme gør mountainbikerytteren Alexander Young, der for få uger siden vandt VM-bronze for seniorhold.

Det danske hold fuldendes af Tazana Mikkel Kamanga-Dyrbak (atletik, 200 meter), Jacob Hindsgaul Madsen (cykling), Sofie Heby Pedersen (cykling), Mie Saabye Madsen (cykling), Jonas Winterberg-Poulsen (fægtning), Anne Wennerwald Normann (golf), Laura Lyck Artmann Larsen (karate), Thomas Kjeldgaard Lolholm Jensen (roning) og Sif Nikoline Bendix Madsen (triatlon).

Ungdoms-OL foregår over 12 dage med 32 idrætsgrene og 36 discipliner på programmet. I alt deltager 3998 atleter fra hele verden.

Ved det seneste ungdoms-OL i 2014 vandt Danmark fem medaljer, mens det i 2010 blev til tre medaljer.

/ritzau/