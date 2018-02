Fra »Hadebordellet« til »Badehotellet« på fem sæsoner

»Det sjove er, at vi kun mødes får uger om året. Men når vi så mødes, er det, som om det var i går.« Sådan siger flødebollen og frikadelle-skuespilleren Edward Weyse (Jens Jacob Tychsen) til sin nye flirt, den nydelige, svenskfødte vekselererfrue Alma Molin (Lisa Werlinder), der skal sættes ind i badehotellets velsignelser, nu hvor hun er kommet med i serien for den svenske medproducent TV 4s seeres skyld. Han kunne naturligvis ligeså godt tale om TV 2s solskinsserie generelt.

Jo, vi er tilbage i de nysselige omgivelser med alle de pittoreske ingredienser: de knirkende kurvemøbler på terrassen, sommerblomsterne i krystalvaserne på snart sagt hvilken som helst ledig overflade, den blanke maling, rødbederne og den stegte flæsk, kaffe og kage og frem og tilbage, sankthans-bål på stranden, den lyse nat, der blunder, havet omkring Danmark, vort moderlig hav-hav-hav. Og med alle de kendte hoveder, der i første afsnit af sæson fem dukkede op på gangene:

»Goddag, goddag og har De haft det godt?« Alt er ved det gode og det gamle, selv om man allerede aner konturerne til endnu flere dramaer og konflikter, der skal skabe krusninger på overfladen, inden de får deres mindelige løsning, sådan som det altid sker i en folkekomedie.

Krisetider

Er der da slet ingen grænser for idyllen? Jo, for nede under gemytligheden - eller er det ovenover? - lurer de ildevarslende skyer, der samler sig i horisonten her i sommeren 1932. En enkelt arbejdsløs bankede i bogstaveligste stand på, døren, da han kom forbi køkkendøren og fik en 10-øre med i lommen - og det var mange penge dengang - ligesom kontorchef Aurland (Peter Hesse Overgaard) var udstyret med sin helt egen depression efter at have været ude for en shitstorm på grund af sine demokratiske principper i en verden, der blev stadig mørkere. Og bekymringen retter sig ikke bare mod 1930ernes krisetider, for vi skuede i let forklædte gevandter endnu længere ud i fremtiden, når kontorchefen fik lov at ytre sin ærgrelse over, at der »ikke er plads til andre, der er en smule anderledes end en selv.« Man kan godt være nationalromantisk eskapismeserie og kulturradikalt altfavnende på en og samme tid.

Ferske Fie fortsætter med at vade ind i alle hjerter med træsko på. Nu som hotelmutter med det viftende blik fast monteret på den stoute Morten med alle pengene. Hun er ikke lavet af billigt jysk grantømmer i Rosalinde Mynsters sødmefulde gestaltning. Og nu vi taler om jysk tømmer: Vil det lykkes sæsones debuterende vekselerer, den ellers meget fine Molin, at svindle Lars Ranthes snu byggematador? Søren Sætter-Lassen sætter liv i kludene med sin maliciøse slebenhed og frostblikket bag brilleglassene - må vi få flere neurotiske, strindbergske scener mellem ham og konen, tak?

Det nytilkomne par er ikke de eneste, der har knas i privatlivet. Får grosserer Frigh (Bjarne Henriksen) held med at vinde sin fraseparererede hustru tilbage? Det må man da ikke håbe. Man under Anette Støvelbæks nervøse perlekrans noget andet og mere.

Her i femte sæson er den ellers engang så udskældte »Badehotellet« fundet sin egen enkle melodi. Spillet er mindre uegalt end før, nu hvor der tydeligvis er skruet ned for farcemanererne. Manuskriptet er næsten vittigt ind imellem, nu, hvor vi kender figurerne. Udstyret, herunder den computeranimerede danske sommer, er stadig udsøgt - lutter nymanglet, muselmalet fornøjelse med hulsøm. »Badehotellet«, serien for tryghedsnarkomaner af i går, er ganske enkelt, blevet bedre, end den var: Fra »Hadebordellet« til »Badehotellet« på fem sæsoner. Det er ganske godt gået.

Og derfor er der ingen grund til, at kritikken af den ikke også skulle blive det, bedre altså, selv om det føles som om man skal æde sin gamle stråhat med peberrodssovs fra fru Andersens velforsynede køkken, hvis man indrømmer det. Hvad er det, de synger omkring bålet i den krøyerske aftenbelysning: Vi vil fred her til lands. Jo, rugbrødsmaskinen skærer som den skal. Vandvarmeren varmer som den skal. Det er næsten for godt til at være sandt. Det er sådan set også det, der er meningen.

»Badehotellet«, sæson 5, afsnit 1. Tv 2. Mandag aften kl. 20.

Sådan anmeldte vi »Badehotellet«

Anden sæson, afsnit 1:

»Mest af alt minder »Badehotellet« om noget, man ville have forsvoret stadig eksisterede: Den type folkekomedie der burde være afgået ved døden for længst. Den ligner en af 1970ernes sengekantsfilm, hvor alt det sjove er klippet fra, parret med et kapitel af »Frøken Jensens kogebog« og en tapetkollektion fra forrige århundrede.« ★★☆☆☆☆

Tredje sæson, afsnit 1.

»Ellers noget nyt fra sommerlandet? Ikke meget, til trods for den megen snak om nye tider. Jo, der var kommet ny disk. Den var pæn. Og dagens ret var ærtesuppe og steg med gemyse« ★★★☆☆☆

Fjerde sæson, 1. afsnit:

Men ellers er alt ved det gamle. Ubalancen mellem forlorent melodrama, den bastante folkekomedie, den uambitiøse dialog, temmelig ujævnt gengivet i øst og vest. De småborgerlige, computeranimerede, kulørte feriepostkort, leverpostejen med bacon, de stivede kapper, solskin ombord, måneskin om natten. Idyl eller mareridt? Man kan også spørge på en anden måde: Er »Badehotellet« seriernes svar på et nostalgisk panic room?« ★★★☆☆☆