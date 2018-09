Oehlenschläger med suttehul i burkaen

Lampens ånd - spillet af Zaki Youseff som en blanding af Groucho Marx og Troels Trier - overvåger prinsesse Gulnares clinch med Aladdin (Alvin Olid Bursøe).

»Undskyld, hvor mange muslimer sidder der her i salen?«

Spørgsmålet stilles ud over rampen i Skuespilhuset af Sicilia Gadborg Høeghs hvidklædte, meget nordisk blonde fortæller og sprechstallmeister i Det Kongelige Teaters og Christian Lollikes gennemrenoverede version af gamle Adam Oehlenschlägers dramatiske digt, »Aladdin«.

Vi kigger os diskret omkring i teatersalen. En hånd har sneget sig op ude i siden. En anden omme bagved. Resten af os er hvide europæere i en privilegeret fortællerposition, for nu at blive i forestillingens jargon. Nogle af os endda mænd. Og midaldrende, kan jeg tilføje.

»Undskyld, I må bære over med os,« fortsætter fortælleren. »Det er dansk kulturkanon«.

Dansk kulturkanon, jo jo. Men hvor interesseret er Christian Lollike egentlig i den gamle digter, som nu mest er en fjern fætter, hvis strofer vi skråler til fodboldkamp i parken eller passerer, som han sidder irgrøn og stendød foran Gamle Scene på Kongens Nytorv?

Verdensbillede fra hedenold

Ikke så forfærdeligt meget i den eventyrlige historie om Aladdin og den forunderlige lampe - rendyrket orientalisme - selv om det er godt set at bruge den som en undskyldning for at klaske en hel masse af tidens - kunstens og den offentlige debats - mest ophedede identitetspolitiske diskussioner ind i kampen, når spillet igen og igen afbrydes for at give plads til skuespillernes skænderier om alle de vanskeligheder, der efterhånden kan være, når man skal fortælle en historie med tankegods og verdensbillede fra hedenold.

»Aladdin« - en dansk klassiker Adam Oehlenschläger (1789-1850) skrev »Aladdin« i 1805 med inspiration fra »1001 nat« - eventyrhistorien om »naturens muntre søn«, som lykken ganske vist et langt stykke hen ad vejen tilsmiler, men som også modnes gennem modgang. Trods rammen er Aladdin et dovent, dansk lykkebarn, en slags antihelt, der - takket være ringens og lampens ånd - vinder prinsessen og det halve kongerige. Oehlenschläger var selv glad for resultatet, som i første omgang var tænkt som et såkaldt »læsedrama«, men som siden blev en klassiker også på teatret: Det var fuld af »munterhed, ild og lidenskab,« mente digteren selv. Mange vil huske Kaspar Rostrups fjernsynsversion fra 1976. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Må man optræde i blackface - altså sminke sig og foregive at være en anden kulør, end man er, på teatret? Skal man slette i en historisk tekst, hvis den bringer et menneskesyn til torvs, der virker stødende i dag? Skal man afholde sig fra at skildre de grusomheder, som begås i islamismens navn, for at beskytte dem, der opfører sig ordentligt og læser Koranen som et kærlighedsevangelium? Find selv på mere.

Studentikos revy

Det hele præsenteret som en grovkornet, let studentikos revy, der skruer mørket og bissen på, som vi skrider frem. Med den helgardering, der ligger i både at have blege og brune på scenen. Alvin Olid Bursøe er en John Travolta-smart gadedreng af en Aladdin, naturens muntre søn, som knap så muntert ender med at blive hængt for sin ugudelighed - han ønsker at se Muhammed-tegningerne, som vi dog ikke må se af »hensyn til publikums sikkerhed« og klynges op af troldmanden Noureddin, som her i Peter Christoffersens skikkelse går fra at være et deklamatorisk teaterspøgelse til at være en Isis-dæmon, der ikke er meget skæg ved, bortset fra det, han selv har.

Og den kønne prinsesse Gulnare spilles af Özlem Saglanmak som en oprørsk muslimsk kvinde, der hverken vil finde sig i traditionel tvang - hun bider ganske enkelt lemmet af sin undertvinger gennem et suttehul i burkaen (!) og får efterfølgende mændene til at mærke ydmygelsen i en dans på stedet med lagen over hovedet og slaskende tissemænd- eller i omklamring fra andre, der tager hendes undertrykte tilstand og bruger den i egen politisering: »Jeg vil ud af det her eventyr!«

Det er hos hende, Lollike samler sin sympati, selv om han som vanligt trykker på en lang række blå mærker uden at tage egentlig stilling i debatterne. En force? I virkeligheden ikke så meget her, hvor man faktisk sidder og ønsker en klarere bekenden kulør i stedet for denne lidt selvfølgelige ophobning af alt det, vi skændes om. Forestillingen stiller de rigtige spørgsmål, men serverer skuffende den nemmeste løsning. Det hele sløret til i overfladiske overskrifter på et dialogplan, så man næsten sidder og savner det litterære schwung i Oehlenschlägers oldævl.

»Aladdin« af Christian Lollike og Sort/Hvid frit efter Adam Oehlenschläger. Iscenesættelse: Christian Loillike. Scenografi: Franciska Zahle. Det Kongelige Teater, Skuespilhuset, Store Scene. Til 3. november.