En orgasme om dagen holder fascismen fra bagen

»Hvis alle har en orgasme om dagen, vil verden forandre sig og blive et bedre sted at være.«

Sådan belærer den østrigske Freud-lærlig og sexguru Wilhelm Reich sine danske disciple, en lille gruppe frisindede intellektuelle og kulturradikale, som gerne vil være ligesom deres store mentor. Kasper Leisner, effektivt tårnhøjt ludende over sine mindre medspillere, overbeviser om karismaen med sin fløjlsbløde, hypnotiserende stemme og sanselige håndspålæggelse i Teater Grobs »Sexpol«, hvor historien om sexforskningens danske pionerer sættes på scenen - den historie, journalisten Lea Korsgaard allerede har beskrevet i sin glimrende bog »Orgasmeland«.

Ideen bag orgasmelæren er, at alle disponerede bør sættes fri af sit kropspanser, al den sammensparede smerte og frustration, som en barndoms traumer påfører menneskebarnet. Neuroser er samfundets skyld, fordi seksualiteten bliver holdt nede. Bliver den sat fri, kan man til gengæld favne hele verden som et frit og sundt menneske - vel at mærke et menneske, der ikke har brug for at undertrykke andre, sådan som de fascister, hvis mørke spreder sig over 1930ernes Europa, eller for at gå i krig. Hvad var det, man sagde langt senere? Make Love, Not War.

Smerte og skepsis

Men hvor let er det så lige for hans ellers så beredvillige flok at leve op til mesterens tanker, hvor gerne de end vil? Ikke alene skal de udholde konservative kræfters fordømmelse - moralsk forkastelige, ofre for en »sexgalning« - i en tid, hvor sex er forbundet med skam. De skal også modstå den fjende, der bor i dem selv. Modviljen mod at opgive tosomheden for eksempel - Helle Fagralid giver både smerte og skepsis til lægefruen, der melder sig ud og lader sig skille.

Tankevækkende er det i hvert fald, at sex engang var en sygdom. Nu er man syg, hvis man ikke har lyst

Men i det hele taget er der hurtigt fokus på omkostningerne ved den frie leg. I hvert fald bruger forestillingen hele sidste halvdel på at beskrive, hvordan Reich, forlængst flygtet videre til USA, flipper helt ud og bliver smågal, og resten af flokken ender deres dage modløse, tristere end de var. Er dramatikeren Lærke Sandehoff ligefrem ude i et moralsk ærinde i sin enkle tekst, der fortæller tingene lige ud ad landevejen, snarere end teoretiserer over dem, fristes man til at spørge? Og i så fald: Er hun ikke ligefrem lovlig skrap ved de nedtursramte skæbner bag den kroppenes frisættelse, vi trods alt kan takke sexlivets pionerer for, selv om de fleste troede, den seksuelle revolution først for alvor indtraf engang i 1960erne?

Rigtig god historie

Under alle omstændigheder er det en rigtig god historie, som iscenesætter Nicolei Faber sætter formfuldendt på scenen - helt uden rekvisitter, men med sans for kroppenes gruppedynamik - på scenograf Christian Albrechtsens elegante spejlscene, komplet med baggrundens afbrudte cirkel som en slags freudiansk kæmpevagina og virkningsfulde projektioner, hvad enten det er krigens ødelæggelser eller sindets abstraktioner, der flimrer forbi.

Tankevækkende er det i hvert fald, at sex engang var en sygdom. Nu er man syg, hvis man ikke har lyst. Men hånden på, hvad man nu har lyst til at lægge hånden på: Ville vi ønske os nallerne over dynen igen?

Hvad: »Sexpol« af Lærke Sanderhoff. Iscenbeæsttelse: Nicolei Faber. Scenografi: Christian Albrechtsen. Til 27. september. Co-produktion med Teater Stuk og Aalborg Teater.