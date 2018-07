VAR-kendelse giver Stine medhold i, at Søren ikke fatter en skid

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

»Jeg ærgrer mig meget over kendelsen. Jeg ville have været tilfreds med uafgjort, og jeg synes faktisk ikke, at vurderingen var fair,« lyder det fra en skuffet Søren Algreen efter nederlaget til kæresten Stine Madsen i diskussionen, der foregik tirsdag aften i parrets hjem i Kokkedal.

Kendelsen er dog helt fair, mener flere kommentarorer efter diskussionen.

»Det er klart, at Søren Algreen synes, det var en unfair kendelse. Han havde ingen reel interesse i at vinde diskussionen og forsøgte derfor at fedtspille sig til et uafgjort resultat. Men jeg synes slet ikke, der er tvivl om, at kendelsen var korrekt. Han fatter ikke en skid, og ironisk nok demonstrerer han, at han er endnu mere clueless, end hans kæreste påstod i aftes, når han bagefter stiller sig så uforstående over for kendelsen,« siger kærestestridsekspert Flemming Mortensen, der bakkes op af flere andre eksperter i DR-studiet.

Der er dog også eksperter, der finder kendelsen kontroversiel. Samlivsdommer Katrine Kjeldsen mener, at Søren måske ikke fattede en skid, men at han ikke gjorde sig dum med vilje.

»Det er et af de klassiske skøn, hvor man må vurdere, om der er tale om en forsætlig handling. Det mener jeg, at der ikke er tale om i situationen. Sammenligner man diskussionen i aftes med tidligere diskussioner, ser man tydeligt, at det bare er sådan, han er. Han forstod ikke, at Stine gik tidligt i seng, selvom hun længe var blevet mere og mere stram i betrækket, mens han roste hende for ikke at være sådan en kæreste, der forlanger, at han bliver hjemme i weekenderne. Så nej, han fattede ikke en skid, men eftersom det var utilsigtet, burde VAR-rummet have blandet sig udenom,« siger hun.

Flemming Mortensen er uenig med Katrine Kjeldsen. Han mener, at der er grænser for, hvor dum man har lov at være.

»Det er muligt, at han ikke er dum med vilje, men der er grænser for, hvor dum man har lov til at være. Det er ikke naturligt at være så dum, som Søren var i aftes, og det skal der gribes ind overfor, også selvom det måske ikke var med vilje,« siger han.

Søren og Stine mødes igen i aften til endnu en dyst, hvor bookmakerne spår, at Stine nok engang løber af med sejren.