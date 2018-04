Statsminister-Lars lægger afstand til Privat-Lars

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

»Det mest pinlige er jo, at han ikke selv kan se det.«

Statsminister-Lars slår opgivende ud med armene og fortsætter:

»Det er jo ikke fordi, der ikke er nogen, der har sagt det til ham: Gå nu hjem, du er fuld. Betal selv for de underbukser. Lad være med at bruge mine PET-agenter til at intimidere din kones chef. Hvor svært kan det være?«

RokokoPosten har mødt landets statsminister, Statsminister-Lars, til en ærlig snak om Privat-Lars, hvis beslutninger igen har skabt problemer for Stats­minister-Lars. Senest da Privat-Lars dukkede uanmeldt op på sin hustrus arbejdsplads, hvor en tjenstlig samtale havde mundet ud i Sólrun Løkke Rasmussens afskedigelse.

»Jeg ved godt, at Privat-Lars altid har haft problemer med sin dømmekraft, men på det seneste er det bare stukket helt af for ham,« siger Statsminister-Lars.

Konfronteret med Stats­minister-Lars’ udtalelser griber Privat-Lars fat i RokokoPostens korrespondent og trækker ham helt tæt på sit ansigt:

»Du kan godt sige til den lille svindler, at han ikke skal komme for godt i gang. Jeg ved, hvad der blev af de taxabilag fra hans tid som amtsborgmester. Jeg ved, hvad der skete med Kristian Jensen i den kælder i Odense,« hvæser Privat-Lars ud mellem sine nikotingule tænder og tilføjer med et skævt smil:

»Og så kan du jo hilse hans kone og mine børn.«

»Du lovede, du ville stramme op,« råber Stats­minister-Lars som svar, mens han peger anklagende ud i rummet.

»Du lovede, du ville tabe dig og holde fingrene fra Sophie og Twitter. Der er valg om et år, og Venstre bliver kneppet på grund af dig!«

Privat-Lars er tavs et øjeblik, mens han tænder en cigaret, og puster så røgen ud i ansigtet på RokokoPosten, mens han iskoldt svarer:

»Hæng mig bare ud. Jeg er skideligeglad. Men det var ikke mig, der kørte et klimatopmøde i søen. Jeg har aldrig foræret milliarder af skattekroner til privathospitaler eller bankerne. Ja, jeg boede en uge i et lortehus i Skagen og modtog nogle millioner til min pensionsfond, men det var Statsminister-Lars, der fik Esben Lunde Larsen til at lyve for Folketinget.«

Mens skænderiet tager til i lydstyrke, sniger Rokoko­Postens korrespondent sig ud gennem Statsministeriets dør.