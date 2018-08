Saudiere takker demonstranter for burkastøtte

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Søndag eftermiddag blev et åbent brev til »Danske progressive slørtilhængere« offentliggjort i en række saudiarabiske medier. Her udtrykte en række prominente gejstlige fra det arabiske kongedømme deres beundring for en demonstration i København, hvor mere end 1000 mennesker var forsamlet for at forsvare burkaer i det offentlige rum.

En af brevets underskrivere er Omar Antar, der er højtstående imam i Jeddah samt rådgiver for den saudiske kongefamilie.

»Det er i sandhed smukt at se europæiske progressive prise burkaens frisættende kvaliteter for den enkelte kvinde. Det er noget, vi har vidst i mange år her i landet, men det er virkelig opløftende, at så mange nu også er ved at erkende det i Vesten,« siger han og fortsætter:

»Principielt har vi ikke noget imod, at man laver regler for, hvordan kvinder går klædt, men det er, som om den danske regering har misforstået noget her, og så er det jo glimrende, at andre kan sørge for at tale tildækningens sag.«

Også medlemmer af Islamisk Stat har udtrykt deres respekt for demonstranterne.

»Vi er meget imponerede over den store respekt for frie valg og demokratiske rettigheder, som de danske modstandere af burkaforbuddet har udvist. Når vores globale kalifat bliver oprettet, lover vi, at alle, som har løftet deres stemme for at forsvare tildækkede kvinder, vil blive belønnet med en moderat nedsat kopskat, ligesom alle homoseksuelle, som har protesteret, vil blive blandt de sidste, som vi skubber ud fra byens højeste hus og dernæst stener ihjel,« forklarer IS-talsmand Abu Jihad i en erklæring på Facebook og tilføjer:

»Selvfølgelig er det ikke optimalt med skilte som ‘Min krop, mit valg’, men man bliver jo nødt til at starte et sted, og helt ærligt har vi ikke særlig mange venner tilbage, så vi tager, hvad vi kan få.«