RokokoPosten: »X Factor«-skandale: Skat betaler Sanne Salomonsen

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Det har skurret i ørerne ude i de danske stuer, hver gang »X Factor«-dommer Sanne Salomonsen har tiltalt en deltager med »skat«. Efter at RokokoPosten har søgt aktindsigt i sagen, viser det sig dog, at det hele er et led i en snedig markedsføringsplan fra skattemyndighedernes side.

For at opnå positiv omtale efter de mange skandaler, der har forfulgt Skat, har den offentlige institution nemlig valgt at sponsorere Sanne Salomonsen. Konkret betyder det, at Salomonsen får udbetalt et kontant beløb fra Skat, hver gang hun nævner myndighedens navn i det populære DR-program. Det afslører Skats kommunikationschef, Jeppe Bruus, over for RokokoPosten.

»Vi vil jo gerne associeres med noget mere positivt end selvangivelser og udbytteskandaler,« siger Jeppe Bruus.

»Samtidig vil vi gerne være en nærværende myndighed, og gennem vores samarbejde med Sanne kommer vi helt ind i danskernes dagligstuer, fordi hun nævner Skat mindst 20 gange i hvert program,« uddyber han.

Skat kan ikke oplyse, hvor mange penge Sanne Salomonsen får for at blive brugt som reklamesøjle.

»Hvis udbetalingen er under 15 milliarder kroner, bogfører vi den ikke, så jeg kan ikke konkret sige dig, hvor mange penge Salomonsen får. Kun at det sandsynligvis er mindre end 15 milliarder kroner,« siger Bruus, der efterfølgende må forlade interviewet med RokokoPosten, da Skat har travlt med at sætte en hundekennel i Kolding på tvangsauktion, fordi ejeren havde indtastet et kørselsfradrag forkert.

Hos DR er kanalchef for DR1 Pil Gundelach Brandstrup overrasket, men vil ikke kritisere nogen af parterne.

»Vi kritiserer af princip aldrig folk for at score lidt ekstra penge. I forhold til Skat kender vi selv til det med at prøve at rette op på et dårligt rygte, så vi forstår dem godt,« udtaler hun til Rokoko­Posten.

Sanne Salomonsen siger selv, at hun er glad for aftalen med Skat, og at hun ikke frygter, at hendes image som rock mama vil lide skade.

»Skat er vildt rock’n’roll. Altså, deres tidligere direktør sad og gav interview til Euroman, mens de sendte milliarder af kroner afsted til en mand i Dubai. Så bliver det ikke mere rockstjerne!«