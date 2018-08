RokokoPosten: Volkswagen i ligestillingsrevolution: Kvinder får rat i deres side af bilen

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Den tyske autobranche har været hårdt ramt af skandaler de seneste år. Snyd med brændstofteknologien har resulteret i en lang, nedadgående spiral for ellers hæderkronede Volkswagen.

Men et nyt tiltag skal få dem tilbage i førersporet: Folkevognsfabrikken indfører i deres næste version af Passat et rat til kvinder ved passagersædet.

Innovationschef hos VW, Günther Stark, fortæller om initiativet:

»Dette er VW’s store skridt ind i det 21. århundrede, hvor vi lægger flere års krise bag os og tager fremtiden på forskud. Lige siden de første folkevogne rullede ud af produktionshallen i 1938, har alle vores biler været indrettet med et førersæde, hvorfra manden kunne føre bilen, og et passagersæde til hans hustru. Men vi mener, at tiden nu er moden til også at lade kvinder få et rat. Vores dygtige ingeniører har derfor udviklet et rat, som bliver placeret foran passagersædet i bilens højre side.«

Den ellers så maskuline tyske bilbranche står således over for en ligestillingsrevolution, og i VW’s hovedkvarter i Wolfsburg gør man sig store forhåbninger for fremtiden.

»Vi ved, at ligestilling mellem kønnene er en vigtig sag i vor tid. Vi vil med dette initiativ gerne sende det klare signal, at VW tager ligestilling seriøst. Derfor kan både manden og kvinden styre bilen i den nye Passat. Er det ikke den perfekte måde at ligestille kønnene på?« spørger Günther Stark.

Rattet bliver i første omgang implementeret i en specialudgave af Passat, som får navnet Qassat. Nye ejere af en Qassat bliver tilbudt gratis køretimer på en specialindrettet kørebane i udkanten af Wolfsburg, hvor ægtepar kan lære at kommunikere på en måde, så de altid er enige om, hvilken retning bilen skal i. I tvivlstilfælde har manden en knap, der kan slukke for kvindens rat, hvis hun bliver for opsætsig. VW vil følge brugen af rattet tæt i den kommende tid og løbende overveje nye udviklingstiltag. VW er dog ret tydelige om, hvorvidt de også overvejer at indsætte pedaler og gearstang i kvindens side af bilen.

»Nu prøver vi først med rattet. Om tiden senere modnes til også at indsætte pedaler og gearstang i passagersiden, er jeg tvivlsom over for. Men vi føler os sikre på, at rattet bliver et enestående tiltag i bilbranchen,« slutter Günther Stark.