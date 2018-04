RokokoPosten: Vild forvandling: Mand gik fra 31 til 67 år på kun 36 år!

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Se, hvor ung, frisk og 31-årig jeg ser ud dér.« Matthew Younge viser et billede fra 1982, hvor han står på en strand, iført T-shirt og shorts. Hans hud er glat, hans hår er mørkt, og hans krop er relativt veltrænet og spændstig.

»Der er sket nogle sindssyge ting siden,« tilføjer den pensionerede ingeniør og kigger ned på sin nuværende krop. I løbet af blot 36 år har Younges fysik gennemgået en utrolig og uforklarlig forandring: Hans ansigt er blevet rynket, håret er gråt og ikke nær så tykt som før, og kroppen kan ikke de samme ting. Desuden har Younges alder ændret sig på mystisk vis, så han i dag er 67 år.

»En dag vågnede jeg op og fik et chok: Min krop så stort set ud, som den havde gjort dagen inden, men slet ikke som for 37 år siden. Jeg sammenlignede med billeder fra dengang, fandt min fødselsattest frem og blev bekræftet i min teori om, at noget var helt, helt galt,« fortæller Younge, der har dokumenteret sin transformation på YouTube gennem en lang række fotos og dokumenter. Indtil videre har videoen opnået over 14 millioner visninger og modtaget kommentarer som: »Det er helt vildt!«, »Et kronologisk mareridt!« og »Naturen er sindssyg – eller er det noget radioaktivt?«

Matthew Younge mener, at ændringerne kan have med hans kost at gøre.

»Først tænkte jeg, at jeg ikke altid har spist så sundt, som jeg burde. Der er røget en del fastfood indenbords, og jeg spiser meget rødt kød. Men det kan også handle om, at der er for meget fluor i vandet eller giftige stoffer i mælken. Jeg har også hørt, at regeringen eksperimenterer med tidsmaskiner, hvilket kan forklare, at jeg er blevet hele 36 år ældre på 36 år,« siger han.

Heller ikke forskere kan forklare, hvad der er sket med Younge og håber på at kunne undersøge ham grundigt, fortæller Yasunori Takahati, professor i teoretisk fysik ved Harvard University.

»Ud fra Younges egen video kan vi se, at forandringen har påvirket hele kroppen: Hud, hår, øjne, muskler, alder. Hvad end han er blevet udsat for, er det en proces eller et stof, der ikke bare rammer alle typer biologisk væv, men piller ved selve tidens struktur. Vi er helt på bar bund og stirrer potentielt ind i et helt nyt paradigme, hvad naturlovene angår,« siger professoren.