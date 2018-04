RokokoPosten: Videnskaben: Sådan forebygger du uheld på fredag den 13.

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Det lyder måske som skrøner og gammel overtro, at fredag den 13. skulle være en særligt uheldig dag. Det er imidlertid forkert, konkluderer videnskaben i en ny rapport, som videnskabsekspert Asmund Birkedal fra Videnskabeligt Videnskabelighedsinstitut i Aarhus har kigget nærmere på.

»Rapporten viser tydeligt, at der er ting, man skal være særligt varsom med, når det er fredag den 13.,« siger han.

Som et eksempel nævner Asmund Birkedal en sort kat, der går over vejen.

»Det er altid risikabelt at se en sort kat, der går over vejen. Alle ved, at det er et faresignal, man skal tage alvorligt. På fredag den 13. stiger risikoen dog hele 666 procent, hvis man vel at mærke ikke tager sine forholdsregler og spytter tre gange over venstre skulder. Det er især bilister, der undlader at gøre dette, og det fremgår tydeligt af rapporten, at de fleste uheld involverer denne gruppe,« siger han.

En anden ting, der kan være særligt farlig fredag den 13., er at gå under en stige, hvilket heldigvis er nemt at undgå, hvis man er opmærksom på omgivelserne. Sværere kan det være at undgå at slå et spejl i stykker.

»Rapporten foreslår, at man undlader at pudse spejle fredag den 13. Skulle man alligevel være uheldig, kan man forebygge eller reducere skaderne ved at feje skårene sammen og smide dem i en rindende å. Det kan være besværligt, hvis der ikke er en å i nærheden, men man bør gøre sig ulejligheden, for ellers risikerer man op til syv års ulykke,« siger Asmund Birkedal.

Lettere er det at forebygge de uheld, der kan opstå ved, at man spilder salt.

»Rapporten viser, at et uhyggeligt stort antal mennesker har fået mad galt i halsen efter at have spildt salt. Der er også eksempler på mad, der er brændt på, og mennesker, der har fået madforgiftning eller besked på, at ægtefællen vil skilles. Frekvensen er dog langt lavere blandt dem, der kastede lidt salt bagud over venstre skulder,« siger Asmund Birkedal og slutter:

»Til gengæld skal man ikke græde over spildt mælk. Det kan der ikke ske noget ved.«