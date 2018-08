RokokoPosten: Venstre-politiker: Giv børn, der ikke vipper på stolen, 22.000 kroner

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

»Lad være med at vippe på stolen!«

Denne sætning udtales igen og igen i skoleklasser overalt i Danmark, ofte uden effekt. Børn vipper på stolene. De gør det derhjemme, de gør det i skolen, og det har store konsekvenser for samfundet.

»Hvert år må skolerne udskifte adskillige stole, fordi eleverne har vippet dem skæve. Desuden ender en del af børnene på hospitalet, fordi de vælter bagover og slår sig,« siger Venstre-politiker Jørgen Winther, der er medlem af regionsrådet i Region Midtjylland.

»Og så er det bare træls at se på og virkelig uopdragent,« tilføjer han.

For at komme problemet til livs foreslår politikeren, at børn, der ikke vipper på stolen, får en skattefri gave på 22.000 kroner, når de når konfirmationsalderen. Det kan være en gulerod, som får dem til at tænke sig om en ekstra gang.

»Det kan også give forældrene noget håndgribeligt at gå efter, så de ikke bare giver op. Det vil især være effektivt, hvis de selv er typerne, der vipper på stolen og derfor ikke lærer deres børn, at det må man ikke,« siger han.

Desuden bør kommunerne overveje at give et tillæg, for hver gang et barn sladrer om en klassekammerat, der vipper på stolen, mener han:

»Hvis de kan se frem til en kontant belønning på 100 kroner, for hver gang de hjælper lærerne med at få andre børn til at lade være med at vippe, vil de i højere grad være motiveret til at værne om et fællesskab med gode værdier.«

Hos Alternativet ser man positivt på idéen om kontant belønning til børn, der lever op til samfundets kriterier om at være en god samfundsborger. At vippe på stolen er dog ikke et voldsomt problem, mener partileder Uffe Elbæk, der hellere vil bruge pengene på mere fremadrettede ting.

»Jeg giver 22.000 kroner til børn, der spiser en regnorm,« siger han og tilføjer, at det i det hele taget vil være godt for miljøet, hvis vi skifter det traditionelle kød ud med vandmænd og insekter.

»Og så var der tit nogle, der prøvede at lokke mig til at spise en regnorm, da jeg var barn, men de ville kun give en femmer. Hvis vi giver 22.000 kroner, kan det være, at nogle flere raske unger faktisk gør det,« slutter han.