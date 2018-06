RokokoPosten: Uffe Elbæk stiller op som angriber på landsholdetAlternativets politiske leder spiller sig selv på banen som landsholdsangriber, når Danmark i morgen skal møde Kroatien i ottendedelsfinalen.

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Ved næste landsholdskamp, som skal afholdes i morgen i den russiske by Nísjnij Nóvgorod, får landsholdstræner Åge Hareide officielt en mulighed for at fravælge angriber Yussuf Poulsen til fordel for Uffe Elbæk.

Alternativets politiske leder har nemlig højst overraskende lanceret sig selv som kandidat til posten som angriber på landsholdet.

»Jeg peger på mig selv, fordi den kommende kamp er sidste chance, hvis Danmark skal tages alvorligt som fodboldnation,« skriver den 64-årige partileder i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Den galopperende krise i dansk fodbold kalder på ægte realisme og ægte ansvarlighed, og det ser vi desværre ikke hos de nuværende spillere. Derfor tilbyder vi os som et alternativ til status quo, som et alternativ, der ikke bare vil gøre noget for at bremse dansk fodbolds deroute, men vil gøre nok og gøre det hurtigt nok.«

Adspurgt af RokokoPosten om, hvorvidt han har en realistisk chance for at blive udtaget som landsholdsangriber, svarer Uffe Elbæk, at han afviser den medieskabte narrativ om, at man for at kunne deltage i professionel fodbold skal have udvist særlige egenskaber med en bold eller have opbakning fra fansene.

»Det er simpelthen for fattigt, hvis fansene kun kan vælge imellem de etablerede kandidater, bare fordi de på et tidspunkt har spillet professionelt for en større klub og demonstreret talent for fodbold. Vi står på en brændende platform af elendige meningsmålinger, og jeg har tænkt mig at blive ved med at sige og gøre desperate ting i håb om at tiltrække mediernes opmærksomhed.«

Så sent som sidste efterår meddelte Elbæk ellers, at han ville forlade lederposten hos Alternativet efter næste valg, men den plan er nu droppet.

I stedet bekræfter Elbæk, at han bliver siddende hele næste valgperiode, og at han ud over at stille op som landsholdsangriber stiller op til at blive Miss Danmark, elevrådsformand på Birkerød Skole og kejser af Omvendtland.

»Det er nemlig bare noget, vi leger,« tilføjer Uffe Elbæk med et smil.