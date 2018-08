RokokoPosten: Tumblr-aktivister vil forbyde navnet Schwarzenegger

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Schwarzenegg var i gamle dage en schweizisk landsby, der i dag er en del af henholdsvis Unterlangenegg og Oberlangenegg. Navnet Schwarzenegger kan derfor oversættes til »person, der kommer fra Schwarzenegg«.

Det er dog problematisk, da mennesker med det efternavn har slået sig ned i USA, hvor slutningen af navnet, »negger«, meget let kan forveksles med det nedsættende engelske ord »nigger«. Da ordet »schwarz« tilmed betyder »sort« på tysk, opstår der meget let misforståelser. Det mener i hvert fald flere bloggere fra blogfællesskabet Tumblr, der kræver forbud mod navnet i USA.

»Som sort amerikaner kan man umuligt undgå at føle sig krænket, når man hører sådan et navn,« mener Dianne Bale, der ikke selv er sort, men ved, at mange sorte – ofte uden at sige noget – bliver kede af det, fordi det minder dem om, at de aldrig vil blive lige så meget værd som hvide.

Jackie Lauren, der er datter af sorte akademikere og ligeledes blogger på Tumblr, bakker op om Dianne Bales påstand.

»Nu er jeg jo både sort og veluddannet, så derfor ved jeg med sikkerhed, hvordan det føles, at rige, hvide mænd som Arnold Schwarzenegger kan få lov at gå rundt med et navn, der håner efterkommere af dem, der blev holdt som slaver af selvsamme rige hvide mænd.

Hvis disse mennesker havde bare en smule empati, ville de helt af sig selv skifte navn. Det er i sig selv racistisk, at det ikke er sket endnu,« siger hun og fortsætter:

»Det er et typisk eksempel på den privilegieblindhed, der præger den hvide befolkning her i USA. De tænker, at bare fordi et navn oprindeligt betød noget med at komme fra en bestemt by, er det helt uskyldigt at gå rundt og hedde det, uagtet at det sårer en hel masse andre.«

Bale, Lauren og andre Tumblr-aktivister har iværksat en underskriftsindsamling og planlægger at holde demonstrationer i nærheden af Arnold Schwarzeneggers hjem samt Det Hvide Hus.

Kravet er klart: Navnet Schwarzenegger skal forbydes. Derimod vil ingen af aktivisterne tage stilling til, hvad navnet skal udskiftes med. Dianne Bale har dog en idé:

»De kan jo bare kalde sig Schamweisse. Det er jo næsten de samme bogstaver og er også på det der sprog, som man taler i Schweiz.«