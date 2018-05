RokokoPosten: Tuborg lancerer eid-øl: Nu skal muslimerne fejre E-dag

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

I Danmark kan man ikke fejre en religiøs højtid uden en matchende øl. Julebryg, påskebryg og sågar pinsebryg kan købes på forskellige tidspunkter af året. Men indtil nu har danske muslimer ikke haft deres egen højtidsrelaterede humledrik.

Det bliver der ændret på i forbindelse med den forestående helligdag eid, hvor Tuborg vil forsøge at introducere den såkaldte E-dag.

Klokken 21.54 13. juni, tidspunktet for solnedgang dagen før eid, vil man landet over kunne købe halalbryg, en undergæret såkaldt Arabian Pale Ale, som ifølge Tuborg har smagsnuancer af dadler og palmeblade.

Tuborgs marketingchef forklarer, hvorfor man har lanceret den nye øl.

»Vores markedsundersøgelser viser, at muslimer køber langt færre øl end resten af befolkningen. Men i lighed med alle andre i Danmark kan de virkelig godt lide at feste efter deres højtider, og derfor er det oplagt, at muslimer bliver integreret i dansk alkoholrelateret helligdagskultur. Derfor mener vi, at der er et stort potentiale forbundet med at satse på det marked,« siger han.

Også integrationsminister Inger Støjberg (V) er begejstret for den nye øl.

»Det er virkelig et herligt initiativ, som forbilledligt forener dansk og muslimsk kultur. Jeg overvejer faktisk at gøre en bestået ølstafet med den nye øl til en del af indfødsretsprøven,« siger hun og tilføjer, at den nye øl også kan virke integrationsfremmende ved at få muslimer til at have det virkeligt dårligt efter deres religiøse helligdage.

»Der er intet mere dansk end virkeligt slemme tømmermænd efter at have fejret en højtid. Selvfølgelig skal muslimer ikke køre bus eller bil efter at have drukket. De skal bare tage hjem omkring klokken 02.35 efter at have danset på et bord og gå i seng med alt tøjet på. Dagen efter er de klar til at sidde med askegrå ansigter på arbejdet og måske kaste en lille smule op i smug,« forklarer ministeren.