RokokoPosten: Tommy Ahlers optimistisk om ny startup: Forventer overskud inden for to år

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Her skal ryddes op, effektiviseres og udarbejdes en Lean-strategi. Jeg aner ikke, hvad halvdelen af de her mennesker laver, og det er et problem.«

RokokoPosten følger iværksætter Tommy Ahlers rundt på Christiansborgs gange, hvor den juridisk uddannede 42-årige lige har foretaget en kæmpeinvestering og indsat sig selv i stillingen som uddannelses- og forskningsminister.

»Jeg mener jo, at en titel som administrerende direktør eller lignende ville have været mere passende, men Christiansborg er en gammel, traditionsrig virksomhed med mange sære idiosynkrasier, så det har jeg prøvet at tilpasse mig.«

Alt for meget skal Ahlers nu ikke tilpasse sig. Ud over en gennemgribende effektivisering og sammenlægning af flere forskellige arbejdsgrupper vil iværksætteren gøre Christiansborg klar til videresalg.

»For ti år siden solgte jeg en virksomhed for over 200 millioner kroner, men det er ingenting i forhold til, hvad min nye startup kan hive hjem. Lige nu har mange danskere nok svært ved at se potentialet i det retningsløse, visionsløse og – ville mange nok sige – afdankede firma, som jeg har overtaget, men jeg er optimistisk og forventer et overskud inden for to år,« siger Ahlers og tilføjer, at han regner med at videresælge Christiansborg til en amerikansk mediegigant inden udgangen af 2021.

»Mange udenlandske virksomheder er interesserede i ydelser som regeringsdannelse, parlamentarisme og lovgivningsarbejde, så jeg skal bare lige bruge et par år på at strømline strategien og gøre produktet attraktivt for de store spillere. Lige nu kunne jeg højst tiltrække købere i 100 millioner-klassen, og det er for småt.«

Ahlers’ egen exitstrategi ligger dog ikke helt klar:

»Allerede efter en uge i organisationen kan jeg se, at handlinger, som normalt ville få mig fyret i andre virksomheder, for eksempel at lyve groft, faktisk kan placere mig endnu mere solidt på ministertaburetten. Så det bliver en udfordring at finde en udvej, men jeg skal nok finde på noget, for det ville være en dødssejler at forblive på posten i mere end tre år.«