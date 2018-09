RokokoPosten: Thomas Borgen skal spille skurk i ny Bond-film

»Bond. James Bond, antager jeg?«

Den tunge mahognikontorstol drejer 180 grader og afslører Thomas Borgen, der, iført et sort jakkesæt, sidder med Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, på skødet.

RokokoPosten har eksklusivt fået adgang til optagelserne til den nye James Bond-film, der bliver den 25. i rækken og den sidste med den britiske skuespiller Daniel Craig i hovedrollen.

Mens der fortsat er uklarhed om, hvem der skal have rollen som den navnkundige Bond babe, har valget af Thomas Borgen som den ikke mindre legendariske Bond-skurk ligget fast i månedsvis.

»I foråret holdt vi en pause med manuskriptskrivningen og zappede rundt, da vi så et indslag på BBC om Danske Banks estiske filials hvidvaskning,« udtaler instruktør Danny Boyle og fortsætter:

»Så kiggede vi på hinanden og smed uden at blinke vores gamle manuskript i papirkurven. Den her historie havde jo alt: et verdensomspændende forbrydersyndikat, russiske gangstere med forbindelser til den politiske top, islamiske terrorister og motherfucking nordkoreanske våbensmuglere!«

Der er lagt op til et brag af en afslutning for Craig, hvis kamp mod det internationale forbryderimperium Danske Bank tager ham fra Persiens ørken til Ruslands frosne sletter og over Nordkoreas uvejsomme bjerge, udtaler Boyle.

»På sin rejse vil Bond møde smukke, farlige kvinder og lumske, men inkompetente håndlangere som erhvervsminister Rasmus Jarlov for til sidst at ende i Danske Banks hovedsæde i København, hvor det endelige opgør skal stå.«

Danny Boyle lover, at den næste Bond-film vil blive den mest realistiske i serien. Instruktøren vil således ikke afvise, at det hele ender med, at skurken undslipper med en formue i fratrædelsesgodtgørelse og får et nyt topjob om et års tid.