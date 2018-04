RokokoPosten: Terrorgruppe får Facebook-karantæne: Kom til at vise nøgent kvindebryst

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

»Se, hvordan retfærdigheden rammer ludere og køtere i Allahs navn.«

Sådan lød overskriften til den video, som den skandinaviske gruppe Blodig Jihad Nu lagde på Facebook for et par dage siden, og som viste en henrettelse foretaget af Islamisk Stat, hvor omkring ti mennesker tortureres og halshugges. Over 300 mennesker havde liket videoen, der modtog kommentarer som »Fede scener, hvor kan jeg se mere?« og »Lad os håbe, det samme snart sker for jøderne«.

Siden i går eftermiddag har det dog ikke været muligt at se de brutale scener, eftersom Facebook har givet Blodig Jihad Nu syv dages karantæne. Fem minutter inde i videoen ser man nemlig, hvordan en af kvinderne taber overtøjet, så et af hendes bryster er synligt.

»Sådan en scene går klart imod Facebooks fællesskabsregler, der opfordrer til respektfuld opførsel, især hvad angår nøgenhed. Alle skal kunne færdes trygt på vores platform, og derfor har vi sanktioneret Blodig Jihad Nu og håber, at de i fremtiden vil nøjes med at vise acceptable henrettelser og tortur frem for stødende og provokerende billeder af menneskekroppen,« lyder det fra en Facebook-talsperson, der tilføjer, at det ikke er første gang, gruppen træder ved siden af.

»Der har været en anden episode, hvor vi måtte blokere gruppens adgang til Facebook i 24 timer, fordi et af medlemmerne udtalte sig meget nedsættende om en dansk politiker. Jeg vil ikke gengive den respektløse replik, men blot oplyse, at medlemmet ønskede, at den pågældende politiker måtte opleve en ubehagelig kløe et bestemt sted på kroppen og samtidig ikke have fysisk adgang til at lindre denne kløe.«

Hos Blodig Jihad Nu mener man, at Facebook har taget et meget drastisk skridt.

»Jeg forstår selvfølgelig godt, at visse personer kan få et chok, når de ser kvindens bryst, især fordi det bliver vist midt i en ellers fredelig og konventionel halshugning. Men 24 timers karantæne havde været nok,« lyder det fra gruppens administrator, Mohammad Alexandersen, der bor i Oslo og oprettede gruppen for tre år siden.

»Jeg syntes, der manglede et mødested for mennesker, der går ind for vold og terror, især mod jøder og homoseksuelle. Målet har aldrig været at krænke, blot udveksle ekstreme islamistiske synspunkter i en venlig, antisemistisk og homofobisk ånd.«