RokokoPosten: Tag kærlig afsked med din afføring

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Bogen »Giv din lort en værdig afsked« handler om noget, du sikkert har taget for givet, og som næsten lige så sikkert ikke er din yndlingsbeskæftigelse, nemlig at komme af med afføringen. Det er som regel noget, der bare skal overstås, og langt de fleste sørger ihærdigt for ikke at kigge i kummen, før de skyller ud.

Det er dog en stor fejl, for i din afføring ligger kimen til et sundt og stærkt selvværd, mener bogens forfatter, den 57-årige psykoterapeut Gunhild Bahne. Med bogen ønsker hun at skabe et nyt paradigme, hvor fokus flyttes fra det, der kommer ind i kroppen, til det, der kommer ud.

Det kan godt være, at lorten ser ulækker ud og lugter grimt, men når den ligger der i kummen, hjælpeløs og forladt, har den for kort tid siden været en del af dig selv. Det skal man huske på, mener Gunhild Bahne.

»I bogen lærer jeg læserne at kanalisere en masse kærlighed videre til afføringen, der jo i virkeligheden er små stykker af dig selv. Det er så vigtigt at elske sin lort, for kærligheden kommer tifold tilbage, så du får endnu mere at give til dig selv og andre mennesker. Når så mange forsømmer at gøre det, er det tegn på et enormt selvhad. Det er dette selvhad, jeg vil løfte danskerne ud af med min bog,« siger hun.

I løbet af bogens otte kapitler guider Gunhild Bahne læseren gennem en udviklingsrejse, der skal styrke dit selv- værd ved at knytte dig tættere til din lort.

»Du skal tænke sådan her på det: Selvom du nogle gange lugter grimt, har grimt tøj på eller måske endda ligefrem spiser usundt og er overvægtig, er du altid værd at elske. Det ved du måske godt, men hver gang du græmmer dig over din egen afføring, siger du indirekte til dig selv, at du kun er værd at elske, når du er lækker og gør dig nyttig,« siger Gunhild Bahne og erkender, at når man først har lært at elske sin lort, følger der en vis mængde sorg med, når man skal til at skylle ud.

Det er dog naturligt, understreger hun, og et sundt tegn på, at man er begyndt at betragte lorten med den værdighed, den fortjener.

»Sidst i bogen finder du forslag til forskellige ritualer, du kan udføre for at sige farvel til lorten på en god måde. Det kan for eksempel være at tage et billede af den og holde en lille afskedstale, hvor du fortæller om den mad, du har spist det seneste døgn,« slutter hun.