RokokoPosten: Supermarked glemte Pride-regnbue: Nu tror alle, at vi er homofober

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Jeg havde lige parkeret min bil i en af sidegaderne, og da jeg drejede om hjørnet, så jeg til min rædsel, at vi totalt havde glemt at få pyntet op med regnbuer i vinduerne.«

Erkendelsen ramte butikschef Kasper Brodersen som et chok, for det var den selvsamme dag, som den årlige Pride-parade skulle gå igennem København – og Kaspers Netto lå lige på ruten.

»Jeg gik helt i panik. Butikken skulle åbne klokken otte, og jeg havde kun et par timer til at omdanne den 800 kvadratmeter store butik til et inkluderende og homovenligt sted. Ellers ville folk jo tro, at vi var homofober,« udtaler Kasper Brodersen og fortsætter:

»Problemet var, at alle de steder, der solgte regnbueflag, også var lukkede. Jeg prøvede at lave noget med farvede lakridsbånd, bananer og frugtfarve, som jeg smurte på vinduerne, men det lignede overhovedet ikke.«

Da optoget kom forbi butikken, var pøblen rasende. Kasper blev oversprøjtet med lunken Mokaï og blændet af en regn af similisten.

Anklagerne om homofobi bliver dog afvist af Nettos pressechef, Jane Hertz.

»Vi har intet imod homoseksuelle. Vi ville bare gerne sælge nogle varer ved at associere os med et brand, nu hvor det er blevet tamt og uskadeligt. Vi var kommet frem til, at tiden endelig var moden til at springe ud, eftersom alle er begyndt at tjene penge på at sælge ting med regnbuer én uge om året. At vi så ikke lige fik pyntet op er ikke mere hyklerisk end resten af kæderne, der pinkwasher igennem hele Pride-ugen.«

Kasper Brodersen var ikke den eneste, der kom galt afsted til Pride. En fremtrædende venstrefløjspolitiker, der ønsker at være anonym, glemte at poste billeder fra paraden på sociale medier med det resultat, at alle hendes vælgere nu tror, at hun er imod homoseksualitet:

»Jeg gik både sammen med Sabaah (forening for etniske seksuelle minoriteter, red.) og en to meter høj drag queen, og tiden fløj bare af sted, så jeg glemte helt at tage selfies,« udtaler den frustrerede politiker, der nu bliver nødt til at rulle sig i glidecreme og smøre sig ind i glimmer for at modvirke rygterne om heteronormativitet.