RokokoPosten: Single-Camilla glæder sig til familiens spørgsmål: Hvornår bliver det din tur?

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Der er kun 14 dage til, at den 31-årige singlekvinde Camilla Brandt-Villumsen skal til barndåb i Sønderborg, men allerede nu glæder hun sig til spørgsmålet om, hvornår det mon bliver hendes tur.

»Min familie forstår altid at stille virkelig gode, tankevækkende spørgsmål, for eksempel om jeg ikke kunne overveje at få en kæreste og et barn inden for en nærmere, ikke-defineret kort tidsramme,« siger Camilla og suger veltilfreds på sin mentolcigaret.

RokokoPosten har mødt den 31-årige ph.d.-studerende i hendes hyggelige toværelses lejlighed på indre Vesterbro. Der er kun 14 dage til den barnedåb i Sønderborg, hvor Camilla skal se sin kusines nye søn samt hele den sønderjyske familie.

»Louise (Camillas kusine, red.) er to år yngre end mig, men vi var virkelig tætte i barndommen, og da vi boede sammen i København. Så flyttede hun hjem til Als for at blive klinikassistent og gift med Michael. Det var samtidig med, at jeg droppede ud af filosofi og flyttede til Barcelona for at læse kulturformidling. Det er så Louises andet barn.«

Camilla skænker sig et glas rødvin og fortsætter:

»Det mest afstressende ved familiefesterne er, at ingen interesserer sig for min karriere eller uddannelse. Jeg glæder mig også, til Louise spørger, om jeg ikke vil prøve at holde lille Viggo. Hvem kan ikke lide at blive mindet om samfundets og familiens krav til en samt, hvor ensom man egentlig er? Et spædbarn til låns står i så fin kontrast til ens golde, barnløse skød.«

Det er især hyggeligt, når Camillas mor tager en tur down memory lane og bringer Camillas ekskærester på bane, for eksempel med ordene: »Ham Oliver var sådan en sød fyr. Det er en skam, det ikke gik. I var så gode sammen.«

Især fordi Camilla stadig er forelsket i Oliver, selvom han smittede hende med kønsvorter og af hendes veninder betegnes som »en kæmpe douche og en uapologetisk fuckboi«.

»Jeg føler virkelig også, jeg er et sted i mit liv, hvor jeg er parat til at lægge mine interesser på hylden til fordel for et barn. Væk med rejser, koncerter og mit rekreative MDMA-forbrug,« siger Camilla, der ser frem til at tjekke ud af arbejdsmarkedet og passe børn, mens hendes mand træner til en ironman.

»Man skal jo ikke kastrere sin mand,« griner Camilla og tilføjer: »Jeg er bare en tom, menneskelig inkubator.«