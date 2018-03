RokokoPosten: S og DF: Tvunget ophold i sommerhus, hvis par nægter skilsmisserådgivning

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Forleden foreslog Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, at forældre, der ønsker at blive skilt, skal til obligatorisk rådgivning i håndteringen af deres fælles børn. Nu tilføjer de to partier, at der skal være en sanktion, hvis et par nægter at deltage i denne vejledning.

»Vores udkast er et to uger langt ophold i et sommerhus, der ligger mindst 300 kilometer fra parrets tidligere fælles bolig, gerne i de svenske skove eller et lignende, meget øde sted. Opholdet skal helst finde sted i efterårs- eller vintermånederne, og man skal befinde sig i eller omkring huset i hele tidsrummet. Man må eksempelvis ikke overnatte hos en ven eller et familiemedlem, der bor i nærheden,« siger Pernille Rosenkrantz-Theil, socialordfører for Socialdemokratiet, og tilføjer, at der kan blive tale om at sætte PET-agenter til at bevogte parret.

Sommerhusopholdet skal først og fremmest opmuntre forældrene til at tage imod rådgivningen, men kan også fungere som en slags terapi i sig selv, mener DF.

»Folk tager meget let på ægteskabet nu om dage og glemmer, at det er en forpligtende institution. Der kan to uger i en træhytte sammen med en person, man engang har elsket, men nu føler en blanding af frustration og resignation over for, mens det regner og blæser udenfor, virkelig understrege, at har man sagt A, må man også sige B,« understreger socialordfører for DF Karin Nødgaard.

RokokoPosten har talt med Allan Bjerre, der blev skilt for to år siden og i dag har sine to børn boende hos sig hver anden uge. Han mener, at det tvungne sommerhusophold kan have en positiv effekt, hvis det virker afskrækkende.

»Man vil jo gøre hvad som helst for at undgå det, inklusive at møde op hos en psykolog, der hedder Ulla og vil have, at man skal tale til hinanden gennem hånddukker. På den måde kan man sagtens få noget effektiv terapi,« siger han, men advarer mod den menneske­lige fornedrelse, der kan blive resultatet, hvis parret nægter rådgivning som et oprør mod staten.

»Jeg kender mange politisk bevidste forældre, der i deres overmod tænker, at de sagtens kan udholde straffen og sende et stærkt budskab til deres medborgere. Lidt ligesom Nelson Mandela. Men det kan man ikke. Man knækker efter højst fire dage.«