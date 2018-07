RokokoPosten: Radio24syv flytter til Thyregod

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Det er efter medieforliget blevet almindeligt kendt, at halvdelen af Radio24syv skal flytte »vest for Storebælt«, som det hedder i forligsteksten, hvor man på grund af EU’s udbudsregler ikke må angive placeringen nærmere.

De fleste kommentatorer har gættet på, at Radio24syv skulle flytte til Aarhus. Nu har RokokoPostens gravergruppe imidlertid fundet et notat fra en anonym, men højtstående politiker fra Dansk Folkeparti, der indikerer, at radioen skal flytte til Thyregod. I notatet er oplistet forslag til programmer og detaljerede programbeskrivelser med udgangspunkt i placeringen i Thyregod:

Ronnys Roulette

Rushys Roulette skifter navn til Ronnys Roulette. Ronny inviterer hver uge spilleglade gæster i studiet, der med personlige anekdoter fra spillehaller, casinoer og odds- og skrabelodseventyr tager dig med på en tur rundt i gamblerdanmark. Der serveres filterkaffe fra Cafax og ryges smøger.

Er du moonshine?

Radio24syvs nye bootlegger-program om grænsehandel: Hvilken grænseovergang kører du over? Kan det betale sig at køre til Citti-Park i Flensborg? Hvem har de bedste tilbud i denne uge? Christian fra Thyregod Trailercenter er vært.

Det, vi sladrer om

Programmets to farverige værtinder Jonna og Birthe bor begge lige over for Brugsen og ved derfor alt om, hvad der foregår i Thyregod: Er det sandt, at Bette Marens Mikkel er bleven en skidt knejt? Har Kirsten, den intrigante snog, fået næsen for højt i sky af at blive valgt ind i menighedsrådet? Jonna og Birthe guider dig igennem det sidste nye bysladder fra Thyregod.

Krejlerklubben

Krejlerklubbens faste panel består af svineavler Bjarne Rasmussen, handelsmand John Holgersen og maskinfabrikant Peder Poulsen, der ikke vil ud med præcis, hvordan det går, men det går ikke så ringe, det kunne gå møj værre, og det er ikke så skidt endda.

Mads og Mindreværdskomplekset

Et debatprogram, hvor et panel af jyder diskuterer, i hvor høj grad alt dårligt er Københavns skyld, mens de understreger, hvor meget de orienterer sig mod Hamborg, der er mere urban og international end Danmarks provinsielle hovedstad.

RokokoPosten har spurgt Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, om, hvorvidt han ved, hvem den højtstående politiker fra Dansk Folkeparti kunne være, men formanden har ikke været at træffe på Christiansborg eller i hjemmet i Thyregod.