RokokoPosten: Nyindflyttet Vesterbro-par i chok: Har opdaget værtshus i stueetagen

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Sigurd Mortensen på 29 år og Rikke Overbye på 28 har været kærester i knap tre år, siden de mødtes på Paul Bergsøe Kollegiet i Søllerød i Nordsjælland, hvor de begge er opvokset. Efter studietiden valgte parret imidlertid at investere i en andelslejlighed på første sal i en ejendom på Vesterbro i København.

Men parrets store boligdrøm har udviklet sig til et mareridt. For efter at Rikke og Sigurd er flyttet ind, har de opdaget, at værtshuset Fingerbøllet ligger lige under deres lejlighed og har åbent fra kl. 14 til kl. 01 alle dage undtagen søndag, hvor det lukker kl. 22.

»Det er simpelthen forfærdeligt. Der er et leben uden lige, særligt i weekenderne, når man bare vil slappe af. Og det slår aldrig fejl, at bedst som man forsøger at få en smule søvn, er det tid til at fællessynge »Himmelhunden«. Så græder man bare, indtil man falder i en form for komatøs søvn af udmattelse,« fortæller Rikke Overbye, og Sigurd supplerer: »Med tiden har jeg fået en form for Kim Larsen-tinnitus, hvor jeg selv på arbejdet, eller når jeg går rundt nede i Netto, kan høre »Langebro« eller »Midt om natten« for mit indre øre og ubevidst begynder at nynne med, selv om jeg slet ikke kan lide dansk rock.«

Parret er dybt chokeret over, at kommunen tillader værtshuse i tæt- beboede områder.

»Det er jo fuldstændig vanvittigt, at man indretter et værtshus i en beboelsesejendom, hvor folk skal sove og slappe af. Særligt når Kødbyen ligger et par hundrede meter herfra, hvor folk kan drikke al den øl, de har lyst til, « siger Sigurd, inden Rikke slår fast, at nogen må gøre noget.

Parret erkender, at de godt kunne have opdaget, at Fingerbøllet, som har ligget på adressen siden 1935, lå i stueetagen, inden de købte lejligheden, men de mener ikke, det er rimeligt at forvente.

»Naturligvis kan man sige, at vi kunne have været mere opmærksomme på, at der lå et værtshus under vores lejlighed, og vi havde da også bemærket Tuborg-skiltene udenfor. Men helt ærligt troede vi blot, det var en form for ironisk kulisse for en iværksættervirksomhed, der lavede apps, eller måske et lokal- historisk museum,« siger Rikke Overbye.