RokokoPosten: Ny danmarksmester i overspringshandlinger

Danskerne er både ihærdige og kreative, når det kommer til at udskyde vigtige arbejdsopgaver. Det blev understreget ved weekendens danmarksmesterskab i overspringshandlinger, der blev afholdt overalt i landet.

Ny danmarksmester er Jacob Jørgensen, der til daglig er projektleder i ScanTechCom, som leverer kommunikationsprocesser til fødevareindustrien.

»Jeg havde taget en præsentation hjem, som jeg skulle have klar til mandag. Men i stedet for at klare den lørdag formiddag fik jeg slået græs. Om eftermiddagen bankede jeg hynder og skrev tre vers til en 40-årsfødselsdag. Søndag formiddag var afsat til PowerPointen, men køkkenbordet trængte til at blive høvlet og lakeret. Mens det tørrede, fik jeg skrevet resten af festsangen,« siger Jacob Jørgensen om sin præstation, der blev ledsaget af fem dyster i Wordfeud.

Det behøver ikke at være en teoretisk opgave, der udløser overspringshandlingerne. Ditte Bech skulle servicere en bil, men før det kom så vidt, blev vinduerne pudset, skuret ryddet op og alt tøj sorteret – og tre poser afleveret til genbrug.

Det indbragte hende en bronzemedalje. DM-sølvet blev hængt om halsen på sidste års mester, gymnasielærer Louise Thrane. Hun fik renset hængekøje, støvsuget hele hjemmet og afkalket vandhaner, inden det blev tid til den egentlige opgave: at rette tyske stile for sin 2.g-klasse.

Dommerne godkendte ikke hendes »alfabetisering af julepynt« som en regulær overspringshandling, og dermed glippede guldet.

På Aalborg Universitet har Kathrine Huus, ph.d. i sociologi, længe fulgt DM og er imponeret over niveauet:

»Det er utroligt, hvad vi kan få fra hånden, når kedelige pligter venter. Det er vor tids sammenhængskraft, fordi vi alle kender og kan relatere til fænomenet. Det bedste er, at vi stadig når pligterne. Derfor burde man kalde overspringshandlinger noget mere positivt, for eksempel overskudspræstation.«